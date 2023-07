Wie wir alle ja mit Zufriedenheit feststellen konnten, hat unser DAX ein sehr gutes erstes Halbjahr vorzuweisen. Und so haben sich natürlich auch die meisten enthaltenen Werte entsprechend positiv entwickelt. Den stärksten Kursanstieg verzeichnete mit einem Plus von 41 % hierbei die Aktie von Heidelberg Materials (WKN: 604700). Die somit für die ersten sechs Monate die Spitzenposition in unserem Leitindex einnimmt. Aber hat sie auch den Drive dieses Tempo bis zum Jahresende durchzuhalten oder ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...