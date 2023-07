Die Deutsche Bank wird am kommenden Mittwoch ihre Quartalszahlen veröffentlichen, bei der Commerzbank ist es erst kommende Woche, am 4. August, soweit. Neben der Geschäftsentwicklung und dem Ausblick kommt wahrscheinlich auch das Thema Ausschüttungen wieder auf den Tisch. Das dürfte die Aktie weiter antreiben.Im laufenden Jahr hat sich die Aktie der Commerzbank mit einem Plus von rund 26 Prozent besser entwickelt als die Konkurrenz. Der Euro-Stoxx-Banks, die Peergroup der europäischen Banken, kam ...

