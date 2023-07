DJ PTA-CMS: DO & CO Aktiengesellschaft: Anpassung des Wandlungspreises der Wandelschuldverschreibungen fällig 2026, ISIN AT0000A2N7T2 - Anpassung des Wandlungspreises aufgrund von Dividendenausschüttung

Rechtsänderungen zu Aktiengattungen gemäß § 138 BörseG

Wien (pta/24.07.2023/10:20) - Die DO & CO Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat im Jänner 2021 mit Valutatag 28. Jänner 2021 Wandelschuldverschreibungen mit Endfälligkeitstag 28. Jänner 2026 im Gesamtnennbetrag von EUR 100 Mio. und unterteilt in 1.000 Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000,00 (die "Wandelschuldverschreibungen") begeben.

Aufgrund der in der Hauptversammlung der Gesellschaft am 20. Juli 2023 beschlossenen Bardividende für das Geschäftsjahr 2022/2023 in der Höhe von EUR 1,00 je dividendenberechtigter Aktie wurde der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibungen mit Wirkung ab dem 24. Juli 2023 wie folgt angepasst:

* Bisheriger Wandlungspreis: EUR 80,6301 * Angepasster Wandlungspreis: EUR 79,9790

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Sie ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung, Verteilung oder Weitergabe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan, Südafrika oder in einem Land, in der das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere nach geltendem Recht verboten wäre, bestimmt.

(Ende)

Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Adresse: Stephansplatz 12, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Mag. Helmut Dimmel Tel.: +43 664 80 777 1159 E-Mail: helmut.dimmel@doco.com Website: www.doco.com

ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: London, Istanbul

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 04:20 ET (08:20 GMT)