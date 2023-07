In den vergangenen Tagen hat Nel Asa eine beeindruckende Performance hingelegt. Es scheint, als würde die wachsende Begeisterung genutzt werden können. Am Freitag verbuchten die Norweger einen Anstieg von etwa 3,30% kurz vor dem Wochenabschluss. Dieses Wachstum hat Nel Asa weiter verbessert und sich einem attraktiven Kurswert erheblich genähert. Ein Trendwechsel nach oben ist möglicherweise in Sicht - dies wäre ...

