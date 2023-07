EQS-News: Rubean AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Umsatzentwicklung

Rubean AG setzt Großprojekt für einen führenden Post-dienstleiter auf der Iberischen Halbinsel um



24.07.2023 / 10:55 CET/CEST

Rubean AG setzt Großprojekt für einen führenden Postdienstleiter auf der Iberischen Halbinsel um Ein führender Postdienstleister engagiert die Rubean AG über den Generalunternehmer NTT DATA Spain S.L.U.

Rubean-App ermöglicht Kartenzahlung bei Lieferung München, 24. Juli 2023. Das FinTech-Unternehmen Rubean AG, (Symbol: R1B:ETR, ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), München, wurde in strategischer Partnerschaft mit NTT DATA Spain S.L.U. mit einem Großprojekt eines führenden Postdienstleisters beauftragt. Der Postdienstleister wird künftig die GetPAYD-Software von Rubean für Bezahlungen per Nachnahme nutzen und ein bisheriges Produkt ablösen. Damit hat Rubean innerhalb kurzer Zeit einen zweiten Großauftrag in Spanien erhalten. Anfang Juni dieses Jahres wurde mit der spanischen Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Symbol BBVA:BM), Madrid, ein Dreijahresvertrag im Wert von 1,5 Millionen Euro unterzeichnet. Die Zusteller verteilen täglich mehrere zehntausend Nachnahmesendungen. Mit der GetPAYD-Lösung von Rubean können sie Kartenzahlungen bequem und schnell auf dem Gerät akzeptieren, auf dem der Empfänger den Erhalt der Ware bestätigt. Dadurch können die Paketempfänger zukünftig statt nur bar auch mit Karte bezahlen. NTT-Data Spain S.L.U. ist eine Tochtergesellschaft der NTT Data Corp (ISIN: JP3165700000, WKN 8950009, Symbol NT5). NTT Data ist ein auf IT-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen der ‚Nippon Telegraph and Telephone' Gruppe mit Hauptsitz in Tokio, Japan. "Dieser weitere Großauftrag in Spanien ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Rubean sowie für die weitere Entwicklung von Vertrieb und Geschäft", sagt Dr. Hermann Geupel, Mitglied des Vorstands von Rubean. "Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern, wie BBVA und NTT Data, bauen wir nun einen nachhaltigen Geschäftserfolg in Spanien auf." Die GetPAYD-Lösung basiert auf der rein softwarebasierten Kartenakzeptanzlösung (softPOS) von Rubean und hat in Spanien ein Alleinstellungsmerkmal, da Rubean der einzige softPOS-Anbieter ist, der an das nationale Zahlungs-Gateway Redsys angeschlossen ist. Die softPOS-Lösung von Rubean verwandelt Android-betriebene Mobilgeräte in voll funktionsfähige kontaktlose Zahlungsterminals. Rubean ist in ganz Europa einer der führenden Anbieter auf diesem Gebiet. Über Rubean: Die Rubean AG ist ein führender Anbieter von reinen Software-Point-of-Sale-Lösungen für Banken, Acquirer und Händler. In seiner langjährigen Geschichte hat Rubean innovative Software für die Zahlungsverkehrs-, Finanz- und Bankenbranche entwickelt. Dazu gehört die mobile POS-Lösung GetPAYD, die es Händlern ermöglicht, Kartenzahlungen direkt auf dem Smartphone zu empfangen, ohne dass ein weiteres Gerät benötigt wird. Diese Lösung wird inzwischen von Zahlungsdienstleistern, Großbanken, Einzelhändlern und kleineren Händlern in ganz Europa genutzt, nachdem die Pilotphase zur Produkteinführung weitgehend abgeschlossen ist. Neben dem Hauptsitz in München verfügt Rubean über mehrere Standorte in Deutschland und Europa. Rubean ist am m:access sowie an den meisten Freiverkehrsmärkten und XETRA notiert. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: german communications AG

