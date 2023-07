Eurocontrol und Frequentis vertiefen ihre Partnerschaft. In der langjährigen Kooperation liefert Frequentis erweiterten Support für den Air Traffic Management (ATM) Surveillance Tracker and Server (ARTAS) von Eurocontrol. ARTAS ist laut Frequentis das Herzstück der europäischen Surveillanceinfrastruktur und damit eine wichtige Technologie für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Flugverkehrsmanagements. Nachdem Eurocontrol im Jahr 2020 einen weiteren Fünfjahresvertrag für den Support an Frequentis Comsoft vergeben hat, haben die beiden Partner nun einen weiteren Servicevertrag für zusätzliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung des ARTAS-Trackers abgeschlossen.

