DJ Studie: Azubis bekommen zwischen 620 und 1.580 Euro im Monat

BERLIN (Dow Jones)--Auszubildende in Deutschland bekommen zwischen 620 und 1.580 Euro im Monat. Laut einer Auswertung von 20 ausgewählten Tarifbranchen, die das Tarifarchiv des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat, bekommen Friseurlehrlinge oder ostdeutsche Floristiker mit 620 Euro im ersten Ausbildungsjahr am wenigsten, Azubis im westdeutschen Baugewerbe erhalten im vierten Ausbildungsjahr mit 1.580 Euro am meisten. In einigen Tarifbranchen hat es demnach in jüngster Zeit bei den tariflichen Ausbildungsvergütungen überdurchschnittlich Anstiege gegeben.

"Die Tarifvertragsparteien reagieren hier auf sinkende Ausbildungszahlen und einen zunehmenden Fachkräftemangel, dem ohne eine deutliche Verbesserung der Vergütungsniveaus nicht entgegnet werden kann", sagte der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. In der Mehrzahl der Branchen wurden demnach die Vergütungen im Laufe des letzten Ausbildungsjahres zwischen 2,0 und 7,5 Prozent angehoben.

Den größten Zuwachs gebe es im Backhandwerk, wo die Ausbildungsvergütungen ab dem 1. August 2023 im ersten Ausbildungsjahr um 26,5 Prozent angehoben werden. Erhöhungen um 20 Prozent und mehr gab es außerdem im bayerischen Gastgewerbe, der westdeutschen Floristik und der Süßwarenindustrie Nordrhein-Westfalen. Über 10 Prozent stiegen die Ausbildungsvergütungen im sächsischen Gastgewerbe, in der Landwirtschaft (Mecklenburg-Vorpommern) und im Privaten Bankgewerbe.

