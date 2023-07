LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im Juli erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank gegenüber dem Vormonat um 2,1 Punkte auf 50,7 Punkte, wie S&P am Montag in London mitteilte. Dies ist der tiefste Stand seit Januar. Der Rückgang war stärker als von Ökonomen erwartet. Sie hatten im Schnitt mit 52,3 Punkten gerechnet.

Es gaben sowohl der Indikator für den Dienstleistungssektor als auch der für die Industrie deutlicher nach als gedacht. Die Industriestimmung liegt mit 45,0 Punkten merklich unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Im Dienstleistungssektor deutet der Indikator mit 51,5 Punkten noch auf ein leichtes Wachstum hin.

"Steigende Zinssätze und höhere Lebenshaltungskosten scheinen die Haushalte stärker zu belasten und dämpfen den Aufschwung bei den Ausgaben für Freizeitaktivitäten nach der Pandemie", kommentierte S&P-Global-Chefvolkswirt Chris Williamson. Inzwischen würden die Hersteller ihre Produktion drosseln. Dies sei eine Reaktion auf einen "besorgniserregend" starken Rückgang der Aufträge. Dies betreffe den Inlandsmarkt und die Exportmärkte./jsl/bgf/mis