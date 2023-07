DJ PTA-News: Frequentis AG: EUROCONTROL und FREQUENTIS vertiefen erneut vertrauensvolle Partnerschaft

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta/24.07.2023/10:41) - * Frequentis Comsoft liefert erweiterten Support für den Air Traffic Management (ATM) Surveillance Tracker and Server (ARTAS) von EUROCONTROL * Frequentis Comsoft ist bereits seit 2001 EUROCONTROLs Industriepartner für ARTAS * Jüngster Vertrag erweitert die Zusammenarbeit bei der Weiterentwicklung von ARTAS

Der EUROCONTROL ATM Surveillance Tracker and Server, ARTAS, ist der meistgenutzte Tracker in Europa und eines der fortschrittlichsten und erfolgreichsten Systeme zur Verarbeitung von Surveillancedaten weltweit. Frequentis Comsoft ist seit 2001 Industriepartner von EUROCONTROL für die zentrale Wartung und Betriebsunterstützung von ARTAS und liefert auch schlüsselfertige ARTAS-Systeme.

"ARTAS wurde seit seiner Entstehung laufend erweitert, und auch die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen EUROCONTROL und Frequentis Comsoft hat sich über die Jahre stetig vertieft. Wir freuen uns, die Weiterentwicklung dieses zuverlässigen Surveillancetools unterstützen zu können und erwarten damit verbundene Vorteile in der Anwendung", so Constantin von Reden, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft und Mitglied des Frequentis ATM Executive Teams.

ARTAS wurde von EUROCONTROL im Auftrag seiner Mitgliedsstaaten entwickelt und nutzt die neueste Multisensor-Tracking-Technologie, um mit PSR, SSR, Mode-S, ADS-B und Multilaterations-Surveillancequellen ein herausragendes Maß an Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen. ARTAS ist das Herzstück der europäischen Surveillanceinfrastruktur und damit eine wichtige Technologie für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen des Flugverkehrsmanagements.

Nachdem EUROCONTROL im Jahr 2020 einen weiteren Fünfjahresvertrag für den Support an Frequentis Comsoft vergeben hat, haben die beiden Partner nun einen weiteren Servicevertrag für zusätzliche Unterstützung bei der Weiterentwicklung und kontinuierlichen Verbesserung des ARTAS-Trackers abgeschlossen.

"Der neue Servicevertrag ist ein weiteres Zeichen dafür, dass ARTAS bei Frequentis Comsoft in den besten Händen ist. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit dem Team sehr und danken für die guten Ideen und den unermüdlichen Einsatz", so Antonio Principe, EUROCONTROL ARTAS & SDDS Services Manager.

Zusätzlich ist das Team von Frequentis Comsoft ein Komplettanbieter von ARTAS-Systemen und bietet ein umfassendes und bewährtes ARTAS-Serviceportfolio für Flugsicherungsdienstleister in den EUROCONTROL-Mitgliedsstaaten - und auch weltweit.

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.100 MitarbeiterInnen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und RepräsentantInnen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2023 04:41 ET (08:41 GMT)