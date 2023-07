Ein eher mauer Auftakt in die neue Börsenwoche für BP: Die Anteilscheine des britischen Energieriesen pendeln zum Wochenauftakt um den Schlusskurs vom vergangenen Freitag. Auch am Rohstoffmarkt passiert aktuell wenig. So sind die Ölpreise am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Handelswoche gestartet.Am Morgen kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 80,89 US-Dollar. Das waren 18 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West ...

Den vollständigen Artikel lesen ...