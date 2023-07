artnet AG Berlin ISIN DE000A1K0375 / WKN A1K037 Eindeutige Kennung des Ereignisses: ART082023oHV Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

(virtuelle Hauptversammlung) am 30. August 2023

In der am 21. Juli 2023 im Bundesanzeiger veröffentlichten Einberufung zu der am 30. August 2023 in Berlin stattfindenden ordentlichen (virtuellen) Hauptversammlung finden sich aufgrund von Übernahmefehlern des Bundesanzeigers drei unkorrekte Angaben hinsichtlich der neuen Adresse der artnet AG (Alte Adresse: artnet AG, Oranienstraße 164, 10969 Berlin. Neue Adresse: artnet AG, Nieburstr 78, 10629 Berlin), die hiermit korrigiert werden: 1. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist der Sitz der artnet AG, Nieburstr 78, 10629 Berlin. 2. Die gesamte Hauptversammlung wird zu diesem Zweck am 30. August 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) im passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internetadresse http://www.artnet.de/investor-relations/hauptversammlung live in Bild und Ton übertragen. Die Übertragung erfolgt vom Sitz der Gesellschaft, Nieburstr 78, 10629 Berlin. Dort wird auch der mit der Niederschrift über die Hauptversammlung beauftragte Notar anwesend sein. 3. Korrektur der Adresse für den Zugang von Anträgen auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG im Abschnitt "IV. Ergänzende Angaben und Hinweise": "7. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der virtuellen Hauptversammlung, d. h. spätestens bis zum Ablauf des 30. Juli 2023 bis 24:00 Uhr (MESZ) zugehen. Wir bitten, entsprechende Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten: artnet AG

-Vorstand-

Nieburstr 78

10629 Berlin Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Der oder die Antragsteller haben nachzuweisen, dass er/sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber der Aktien ist/sind und dass er/sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag hält/halten. Bei der Berechnung dieser Frist sind §§ 70 und 121 Abs. 7 AktG zu beachten. Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden - soweit sie nicht bereits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden - unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem über die Internetseite der Gesellschaft unter der Internetadresse http://www.artnet.de/investor-relations/hauptversammlung veröffentlicht. Ein etwaiger, mit dem ordnungsgemäß gestellten Ergänzungsverlangen übermittelter, zulässiger Beschlussantrag wird in der virtuellen Hauptversammlung so behandelt, als sei er in der virtuellen Hauptversammlung nochmals gestellt worden, wenn der antragstellende Aktionär ordnungsgemäß zur virtuellen Hauptversammlung angemeldet und im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen ist."

Berlin, im Juli 2023 artnet AG Der Vorstand