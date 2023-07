Heute im gabb: Um 10:57 liegt der ATX TR mit +0.12 Prozent im Plus bei 7110 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 7.77% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Zumtobel mit +1.42% auf 7.86 Euro, dahinter Mayr-Melnhof mit +1.15% auf 131.7 Euro und Verbund mit +0.89% auf 76.375 Euro. Zum Vergleich der DAX: 16178 (+0.01%, Ultimo 2022: 13923, 16.19% ytd). - In den News: Palfinger, Frequentis, Cleen Energy, Hypo OÖ, Research zu Verbund, Erste Group ....- Nachlese: Verfallstag, Lenzing, Semperit, ausdauercoach.at- 16. Aktienturnier: Do&Co trotz 3x kleinem Minus im Semifinale, dort gegen CA Immo, 2. Semi Immofinanz vs. Zumtobel- Kurze zu RHI Magnesita- Unser Robot sagt: Agrana, Warimpex, Wienerberger und weitere Aktien auffällig; Franz Jurkowitsch führt im CEO-Ranking- ...

