A, D, (ots) -Klimaerhitzung statt Klimawandel, Erderhitzung statt Erderwärmung!Europas Urlaubsparadiese brennen! Neuer Welt-Temperaturrekord! 15.000 Klimatote in Europa!Weshalb reagiert die Bevölkerung nicht auf diese dramatischen Nachrichten? Weil Politik und fossilfreundlicher Journalismus mit ihren seit Jahrzehnten gezielt eingesetzten Begriffen "Klimawandel", "Klimakrise" oder "Erderwärmung" die Menschen in eine beispiellose Massen-Apathie versetzt haben. Diese hochwirksamen, tiefenpsychologisch positiv verarbeiteten Klima-Bezeichnungen lösen nach sprachwissenschaftlichen Erkenntnissen eine verharmlosende Problembewertung aus.Die Mehrheit glaubt deswegen immer noch, dass das Klimaproblem ein vorübergehendes Ereignis ist, welches sich ohne ihr eigenes Zutun von selbst auflösen wird!Über Generationen eingeprägte Denkmuster ordnen zB. den Begriff "Klima-Wandel" im Unterbewusstsein unter "Wandel hat doch etwas Gutes" ein, also für das Klima-Problem positiv!Das Wort "Klima-Krise" ist abgespeichert unter: "wir haben doch bisher alle Krisen überstanden", sogar "Ehe- Banken- oder Wirtschaftskrisen!" Also abwarten...Der scheinbar dramatische Begriff "Klima-Katastrophe" suggeriert den nicht direkt Betroffenen, dass "nach dem schöneren Wiederaufbau" bald alles wieder vergessen ist!Die Begriffe "Erd- oder Klimaerwärmung" lösen sogar freudvolle, kuschelig-wohlige Gefühle aus. Bitte mehr davon...Nur bei den Klima-problemgerechten Begriffen "Erderhitzung oder Klimaerhitzung" hat jeder Mensch im tiefsten Inneren abgespeichert, dass sie/er sofort selbst aktiv handeln muss, um diese Erhitzung abzustellen! (Herdplatten-Effekt).Nutzen auch Sie persönlich dieses Wissen! Erkennen Sie an den gewählten Begriffen, auf welcher Seite Personen wirklich stehen! Fossilfreundlich für Klima-Tod oder für den Erhalt einer lebenswerten Zukunft unserer Enkelgenerationen!Enkelschutz-Lobbyist Ernst Walter Schrempfwww.klimanotstand.comVortrag Klima-problemgerechte SpracheErnst Walter Schrempf, Enkelschutz-Lobbyist ist Initiator der ersten österreichischen Klimanotstände. 2023 ist er auf Einladung des Klimaschutzministeriums Mitwirkender beim KlimaDIALOG, dem Netzwerk zwischen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.Vortrag über die Ursachen der Klimaerhitzung und die Gründe weswegen Politik und Zivilgesellschaft nicht gegensteuert. Nach seiner Berechnung kann die Urenkelgeneration nur mehr ein Wunder retten. Darüber liefert er wissenschaftlich nachweisbare Antworten.Anmeldung: ernst@schloss-thannegg.atDatum: 27.07.2023, 20:00 - 22:00 UhrOrt: Hotel Schloss Thannegg, WappengewölbeMoosheim, Schlossweg 1, 8962 Michaelerberg-Pruggern, ÖsterreichUrl:http://www.schloss-thannegg.atErwache aus deiner Apathie, nutze die problemgerechte Klima-Sprache! problemgerechte Klima-Sprache (https://www.klimanotstand.com)