Nach einem impulsarmen Wochenende werden am Kryptomarkt auch zu Wochenbeginn moderate Verluste geschrieben. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch halten sich viele Marktteilnehmer zurück. In den Top 10 nach Market Cap kann sich dabei nur Dogecoin gegen den allgemeinen Trend stemmen.Beim nächsten Zinsentscheid am Mittwoch dürfte die Fed wohl noch ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen und den Leitzins auf 5,25 bis 5,50 Prozent anheben. Darüber herrscht am Markt weitgehend Einigkeit. ...

