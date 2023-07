Frankfurt am Main (ots) -Die TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/), eine Personalberatung für die Baubranche mit Sitz in Frankfurt am Main, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeitende - darunter Recruiter, Headhunter, Talent Acquisition Specialists, Copywriter und Talentscouts. Wie die Geschäftsführung mitteilte, plant das Unternehmen seine Teams zu erweitern und sein Angebot weiter auszubauen.Geschäftsführerin Kaita Ronn: "Gerade in der Baubranche sind dynamische Prozesse unverzichtbar, um Bauprojekte fristgerecht fertigstellen zu können. Entsprechend wichtig ist es, Vakanzen in den verschiedenen Bereichen der Baubranche schnell zu besetzen. Unsere Expertise und das Wirken unseres Vorgehens haben wir bereits durch eine Vielzahl an zufriedenen Kunden unter Beweis gestellt. Dank unseres stetigen Wachstums sind wir laufend auf der Suche nach motivierten Menschen, die uns bei unserer Mission unterstützen möchten, die Personalberatungsbranche zu revolutionieren."Gemeinsam unterstützt das Expertenteam der TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) Bauunternehmen dabei, planbar qualifizierte Fach- und Führungskräfte zu generieren. Das Unternehmen zeichnet sich als Arbeitgeber vor allem durch ein freundschaftliches Miteinander, Offenheit und eine ausgeprägte Willkommenskultur aus. Jeder Mitarbeitende wird aktiv in das Team eingebunden und erhält Wertschätzung für die erbrachten Leistungen. Zudem wird viel Wert darauf gelegt, jedem die Möglichkeit zu bieten, sein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen. Zu diesem Zweck setzt das Unternehmen auf eine individuelle Förderung und Weiterbildung.Um der wachsenden Nachfrage nach ihrem Angebot gerecht zu werden, soll das Team nun erweitert und das Angebot weiter ausgebaut werden. Hierzu sucht die TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) nach motivierten Menschen, die gemeinsam mit ihnen wachsen und die Personalbranche revolutionieren möchten. Zielstrebige Persönlichkeiten sind herzlich willkommen, sich bei der Personalberatung zu bewerben."Bei der TOPEOPLE GROUP GmbH (https://www.topeople.de/) sehen wir unsere Mitarbeitenden nicht als Profitgeneratoren, sondern als Personen, die anderen Menschen dabei helfen, ihre Ziele und Träume zu verwirklichen. Dementsprechend legen wir großen Wert darauf, sie in ihrer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung zu unterstützen. Nicht nur setzen wir auf eine langfristige Zusammenarbeit - wir bieten unseren Mitarbeitenden auch Gehör für eigene Ideen und Anregungen. Durch Weiterentwicklungsmöglichkeiten möchten wir sicherstellen, dass jeder einzelne Mitarbeitende sein Potenzial zu 100 Prozent ausschöpfen kann. Unser oberstes Ziel ist es, den Menschen zu helfen - sowohl den Kandidaten und Kandidatinnen, die wir vermitteln, als auch den Unternehmen, die Personal suchen", so Kaita Ronn.Mehr Informationen zum Unternehmen unter: https://www.topeople.de/Mehr Informationen zu den offenen Stellen unter: https://karriere.topeople.de/Zur Kenntnisnahme: Die Stellenbezeichnungen meinen nicht die männliche oder weibliche Variante, sondern stehen für die geschlechtsneutrale Bezeichnung des Berufs. Willkommen sind Bewerbungen von Menschen, egal welchen Geschlechts, welcher Herkunft, sexuellen Orientierung und Religion.Pressekontakt:TOPEOPLE GROUP GmbHhttps://www.topeople.de/E-Mail: info@topeople.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: TOPEOPLE GROUP GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169941/5565340