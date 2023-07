Kenzingen (ots) -Dr. Fabian Zehender, renommierter Experte für Vertrieb und Gründer der Dr. Zehender Consulting GmbH, hat es sich zur Mission gemacht, Life Science Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Vertriebsstrukturen effizient zu skalieren. Mit seiner jahrelangen Erfahrung und seinem Fachwissen hat er sich einen Namen gemacht und eine ausgeklügelte Methode zur Optimierung und Skalierung von Vertriebsstrukturen entwickelt. Im Folgenden erhalten Sie einen Einblick in seine fünf besten Tipps zur Optimierung Ihres Vertriebssystems.Viele Unternehmen, insbesondere Start-ups, die gerade erst ihre Unternehmung beginnen, sowie kleine bis mittelgroße Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ihr Wachstum aufrechtzuerhalten, stehen vor der Herausforderung, effizient zu skalieren. Sie sind oft von individuellen Leistungen und der Tagesform ihrer Mitarbeiter abhängig, was dazu führt, dass sie den Aufbau stabiler Vertriebsstrukturen vernachlässigen. Es gibt auch Unternehmen, die sich erst Unterstützung suchen, wenn sie schon bei Nullwachstum verharren oder sogar einen Rückgang erleben. "Vertrieb ist kein Glücksspiel, es ist eine Kunst, die man lernen und beherrschen kann", sagt Dr. Fabian Zehender, Gründer der Dr. Zehender Consulting GmbH."Wachstum kein Zufall ist, sondern das Ergebnis strategischer Planung und Umsetzung im Vertrieb", so Dr. Fabian Zehender weiter. Mit der Dr. Zehender Consulting GmbH unterstützt er Unternehmen dabei, ihre Vertriebsstrukturen optimal zu skalieren, ihre Umsätze zu steigern, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Effizienz zu erhöhen. Er ist überzeugt davon, dass jedes Unternehmen das Potenzial hat, seinen Vertrieb effizient zu skalieren und zu optimieren. Wie das gelingt, hat er im Folgenden zusammengefasst.1. Implementieren richtiger Prozesse und StrukturenIn erster Linie gilt es, die Abhängigkeit von individuellen Fähigkeiten und der Tagesform der Mitarbeiter zu vermeiden. Statt auf eine sporadische Anwendung von Prozessschritten zu setzen, müssen einheitliche und firmenübergreifend validierte Vertriebsprozesse implementiert werden. Diese sollten so konzipiert sein, dass sie mit verhältnismäßig geringen Personalkosten skalierbar sind. Durch die Standardisierung werden Skalierungsprobleme vermieden, die häufig durch hochbezahlte Mitarbeiter mit individuellen Ansätzen verursacht werden.2. Entwickeln eines holistischen Ansatzes für skalierbare VertriebsprozesseUm seine Vertriebsprozesse optimal zu skalieren, sollte außerdem ein holistischer Ansatz verfolgt werden. Entscheidend dabei ist die Identifikation und Optimierung der größten Hebel auf den Umsatz. Im Gegensatz zu typischen Vertriebstrainings oder -beratungen, die oft nur auf einzelne Aspekte abzielen, sollten Entscheider ihr Augenmerk auf Faktoren richten, die einen signifikanten Einfluss auf eine kontinuierliche Leadgenerierung, optimale Abschlussraten und verkürzte Vertriebszyklen haben.3. Outsourcing im Vertrieb vermeidenAuch wenn leitende Personen es gern vermeiden, den Vertrieb selbst in die Hand zu nehmen, sollte der Vertrieb nicht an externe Dienstleister ausgelagert werden. In der Theorie mag dies zwar skalierbar sein, es bringt aber auch große Abhängigkeiten mit sich und lässt das eigene Unternehmen zur verlängerten Werkbank werden und hat keinen intrinsischen Wert.4. Etablieren eines positiven Vertriebs-MindsetsAls Führungskraft oder leitender Angestellter ist es entscheidend, ein positives Vertriebs-Mindset zu leben und zu fördern. Vertriebserfolge sollten vonseiten der Geschäftsführung ebenso wie wissenschaftliche Errungenschaften oder Produktinnovationen wertgeschätzt werden. Außerdem sollten Unternehmer angemessen in den Vertrieb investieren und wenn nötig, selbst Vertriebsaufgaben wahrnehmen. Auch Ihr eigenes Kaufverhalten sollte eine zügige und entschlossene Entscheidungsfindung widerspiegeln.5. Investition in die Ausbildung der VertriebsmitarbeiterLetztlich tun Unternehmer gut daran, in eine qualifizierte Vertriebsausbildung ihrer Mitarbeiter zu investieren. Hierzu bietet es sich an, umfassende Trainingsmöglichkeiten anzubieten, um seine Vertriebsmitarbeiter zu Vollprofis auf ihrem Gebiet zu machen.Sie wollen Ihre Vertriebsstrukturen effizient optimieren und skalieren? Dann melden Sie sich jetzt bei Dr. Fabian Zehender (https://zehender-consulting.com/) und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:Dr. Zehender Consulting GmbHDr. Fabian ZehenderE-Mail: info@zehender-consulting.deWebseite: https://zehender-consulting.com/Original-Content von: Dr. Zehender Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171414/5565367