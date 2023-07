Mainz (ots) -Schönheitswahn, Arbeiten bis zum Umfallen und leistungssteigernde Pillen: Der Druck von außen in unserer Gesellschaft wird zunehmend größer. Trotzdem versuchen wir, allen und allem gerecht zu werden. Doch zu welchem Preis - optimieren wir uns vielleicht kaputt? Diesen und weiteren Fragen geht Psychologe Leon Windscheid in der neuen Staffel von "Terra Xplore" ab Sonntag, 13. August 2023, 18.30 Uhr, in drei Folgen nach. Auf seiner wissenschaftlichen Spurensuche trifft er Betroffene und Expertinnen und Experten und stellt sich selbst Experimenten. Alle drei Folgen sind ab 24. Juli 2023 zehn Jahre in der ZDFmediathek verfügbar.Botox und Fitness-Wahn: "Schönheitswahn - Zerstört er dich?"Woher kommen unsere Schönheitsideale, und warum ist der Druck so hoch, ihnen zu entsprechen? Besonders Frauen sind schon seit Jahrzehnten unter dem Druck unrealistischer Schönheitsideale. Doch auch immer mehr Männer unterziehen sich Botox-Behandlungen oder richten ihren Alltag komplett auf einen strengen Fitness-Plan aus. In "Schönheitswahn - zerstört er dich?" am Sonntag, 20. August 2023 im ZDF, 18.30 Uhr, trifft Leon Windscheid unter anderem einen jungen Mann, der für den perfekten Körper in die Magersucht stürzte. Und an der Uni Göttingen besucht er Attraktivitätsforscher Lars Penke, der erklären kann, wie Schönheitsideale entstehen und warum das Aussehen nicht das einzige Merkmal ist, das die Attraktivität beeinflusst.Eine Pille fürs Gehirn: "Machen Smart Drugs schlau?"Jeder fünfte Studierende in Deutschland soll schon mal versucht haben, seine Leistung mit sogenannten Smart Drugs zu steigern, so eine Studie der Uni Mainz. Darunter versteht man Medikamente oder auch Drogen, die zu mehr Energie und Kraft führen sollen. Leon Windscheid will mehr über das sogenannte Microdosing von LSD erfahren, also eine extrem kleine Dosierung der Droge, die keinen Trip verursachen soll, aber Hoffnung auf mehr Konzentration und Kreativität macht. Leon Windscheid trifft eine Studentin, die mit Medikamenten versucht hat, den Lernstress in den Griff zu bekommen. "Machen Smart Drugs schlau?" - zu sehen am Sonntag, 27. August 2023, 18.30 Uhr, im ZDF.Burn-out versus Work-Life-Balance: "Hustle Culture - Arbeiten bis zum Umfallen?"Die Arbeitswelt verändert sich, die Rufe nach der Vier-Tage-Woche, mehr Work-Life-Balance, mehr Flexibilität und mehr Freizeit werden immer lauter. Doch bislang herrschen meist die gewohnten Strukturen. Wie können wir es schaffen, voller Leidenschaft unserem Job nachzugehen, ohne uns dabei kaputt zu arbeiten? Das will Leon Windscheid in der dritten Folge zur Optimierung "Hustle Culture - Arbeiten bis zum Umfallen?" am Sonntag, 27. August 2023, 18.30 Uhr im ZDF herausfinden. Dafür trifft er einen Top-Manager, der 80 Stunden die Woche bis zur totalen Erschöpfung gearbeitet hat und der erzählt, was er jetzt ganz anders macht. An der Uni Dresden macht Leon Windscheid einen Selbsttest: Er will wissen, wie hoch sein eigener biologischer Stresslevel ist. Und Influencerin Laura Lewandowski erzählt Leon ihre Methode bei immensem Aufwand nicht auszubrennen und leistungsfähig zu bleiben.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terraxplore) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Hier finden Sie "Terra Xplore" in der ZDFmediathek. (https://www.zdf.de/dokumentation/terra-xplore)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5565440