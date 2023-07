Frankfurt/Main - Der Dax hat sich am Montag nach einem eher schwachen Start bis zum Mittag leicht in den grünen Bereich gekämpft. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 16.205 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Continental. Größere Abschläge gab es unter anderem bei Fresenius und Zalando. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmittag schwächer.



Ein Euro kostete 1,1082 US-Dollar (-0,43 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9024 Euro zu haben. Beherrschendes Thema auf dem Parkett sind weiter die im Wochenverlauf anstehenden Notenbanksitzungen. Diese könnten "richtungsweisend" für den Rest des Jahres sein, sagte Jochen Stanzl, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die entscheidende Frage in geldpolitischer Hinsicht ist, ob die Notenbanken, allen voran die Fed, Signale für ein baldiges Ende der Leitzinsanhebungen aussenden und damit die Erwartungen der optimistischen Anleger erfüllen werden."



Von der EZB könnte es nochmal zwei kleine, von der Fed nur noch die kleine Leitzinsanhebung an diesem Mittwoch geben. "Ob man aus Washington allerdings dann schon ein klares Signal für eine anstehende Pause vernehmen wird, ist eher fraglich", so Stanzl. "Es ist gut möglich, dass die Notenbanken weiterhin zumindest verbal Druck ausüben, um dem Markt keine falschen Signale zu senden, bevor die Inflationsrate nicht wieder dort angelangt ist, wo sie sein soll." Gerade die Fed dürfte aber zufrieden mit der Entwicklung der Gesamt-, aber auch der Kerninflation sein.



Das entwickele sich alles "in die gewünschte Richtung", sagte der Marktexperte.

