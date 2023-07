Es ist für den Versorger das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk. Der Solarpark mit 32 Megawatt wird derzeit in Mecklenburg-Vorpommern gebaut und soll zusätzlich mit einem 7-Megawattstunden-Batteriespeicher kombiniert werden.Rheinenergie hat nahe des Flugplatzes Müritz in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Bau seines bisher größten Photovoltaik-Kraftwerks begonnen. Entstehen wird ein Solarpark mit 32 Megawatt Gesamtleistung, der zudem mit einem Großspeicher mit 7 Megawattstunden Kapazität kombiniert wird. Für das Hybridkraftwerk hatte sich Rheinenergie einen Zuschlag in den EEG-Innovationsausschreibungen ...

