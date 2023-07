DJ MARKT USA/Wall Street gut behauptet erwartet - Fed-Entscheid voraus

Die Zurückhaltung vor der anstehenden Zinsentscheidung dürfte am Montag an der Wall Street andauern. Denn der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch ist von zentraler Bedeutung für die US-Börsen. Am Markt wird mehrheitlich erwartet, dass die Fed den Leitzins dann noch einmal um 25 Basispunkte erhöht. Spannend und letztlich ungewiss ist aber, wie es danach weitergeht. Der Markt setzt auf eine längere Pause und möglicherweise ab März kommenden Jahres auf allmählich wieder sinkende Zinsen. Es könnte aber auch noch eine weitere Zinsanhebung im September geben. Diese Möglichkeit und die Hoffnung auf Zinssenkungen im Frühjahr hängen aber ganz entscheidend von der konjunkturellen Lage und damit von den anstehenden Daten ab. Insofern hoffen Marktteilnehmer auf Erkenntniszuwächse durch die die Zinsentscheidung begleitenden Kommentare am Mittwoch. Vor diesem Hintergrund dürfte bis Mittwoch nicht viel an den US-Börsen passieren, der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin.

Möglicherweise schafft die am Montag in Kraft tretende Neugewichtung im Nasdaq-100 noch etwas Anpassungsbedarf - auch im Nasdaq-Composite. Vor der Startglocke wird der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) für Juni veröffentlicht, im frühen Handel dann Einkaufsmanagerindizes für Service und Industrie. Hierbei gilt, dass allzu positive Daten für die Börse negativ sein könnten, weil sie Argumente für eine straffere Geldpolitik liefern könnten. "Die Debatte darüber, wie stark die Wirtschaft mit höheren Zinssätzen gebremst werden muss, um die Inflation richtig zu bekämpfen, ist immer noch in vollem Gange", heißt es bei den Analysten von Hargreaves Lansdown.

