Neckarsulm (ots) -In der Juli-Ausgabe des Öko-Tests konnte Kaufland erneut mit zwei Eigenmarkenprodukten punkten. Im Fokus der Tester standen Fußpflegeprodukte und Babyfeuchttücher. Das Ergebnis: Die bevola Fußcreme mit Urea und die Bevola Babyfeuchttücher mit Aloe Vera und Kamillen-Extrakt zählen mit den Gesamtnoten "sehr gut" und "gut" zu den Testsiegern in den jeweiligen Kategorien.Die Urea Fußcreme der Kaufland-Eigenmarke bevola konnte beim Öko-Test mit 20 verschiedenen Produkten bei den Inhaltsstoffen überzeugen und sich so das Gesamturteil "sehr gut" sichern. Die intensive Feuchtigkeitspflege mit Urea, Glycerin und Panthenol bindet Feuchtigkeit und vermindert Spannungs- und Trockenheitsgefühle. Panthenol unterstützt die natürliche Schutzfunktion der Haut und sorgt für spürbar weichere Füße. Die Hautverträglichkeit wurde im dermatologischen Test geprüft und bestätigt.Ebenfalls gut für die Haut: Die Babyfeuchttücher von bevola. Im Test mit 19 Babyfeuchttüchern erhielt das Kaufland-Eigenmarkenprodukt für seine Inhaltsstoffe die Note "gut". Die bevola Babyfeuchttücher pflegen mild den Windelbereich, Gesicht und Hände und sind ideal für unterwegs geeignet.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAlisa GötzingerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-921487presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5565545