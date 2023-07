Verglichen mit dem Stellenwert, den die tägliche Diskussion in Deutschland um verlässliche Energieversorgung sowie das sogenannte "Heizungsgesetz" hat, müsste der Aktienkurs von 2G Energy eigentlich sehr viel höher stehen. Immerhin gilt der in Heek ansässige Anbieter von Blockheizkraftwerken (BHKW) zur dezentralen Energieversorgung als natürlicher Profiteur der vielen politischen Umwälzungen und auch das jüngste Kursziel der ... The post 2G Energy: "Gemengelage schreit nach BHKW" appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...