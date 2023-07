DJ PTA-CMS: Nexus AG: beschliesst Aktienrückkauf

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Donaueschingen (pta/24.07.2023/13:04) - Bekanntmachung gem. Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Das von der Nexus AG am 24. Juli 2023 per Ad hoc-Mitteilung angekündigte Aktienrückkaufprogramm beginnt am 25. Juli 2023 und soll spätestens am 30. April 2028 beendet werden. Die Gesellschaft wird maximal bis zu Stück 300.000 Aktien der Gesellschaft zurückkaufen, wobei jedoch der Rückkauf auf einen maximalen Kaufpreis von EUR 80,00 je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) sowie zusätzlich auf einen Gesamtkaufpreis von EUR 24.000.000,00 begrenzt ist.

Der Vorstand macht damit von der durch die ordentliche Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 eingeräumten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch. Danach ist die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien bis zu einer Höhe von insgesamt 10 % des Grundkapitals, das bei Einberufung dieser Hauptversammlung vorhanden ist, d. h. bis zu 1.727.469 Stückaktien im rechnerischen Nennwert von je EUR 1,00, zu erwerben. Die Ermächtigung darf von der Gesellschaft nicht zum Zweck des Handels in eigenen Aktien genutzt werden. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch die Gesellschaft ausgeübt, aber auch für ihre Rechnung durch Dritte durchgeführt werden. Die Ermächtigung gilt bis zum 30.04.2028. Der Erwerb erfolgt nach Wahl des Vorstandes über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes. Erfolgt der Erwerb der Aktien direkt über die Börse, darf der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse im XETRA-Handel (oder in einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main für die Aktien der Gesellschaft während der letzten fünf Börsenhandelstage vor dem Erwerb der Aktien um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % unterschreiten.

Die so erworbenen eigenen Aktien können zur Verfolgung eines oder mehrerer der unter Ziff. 8.4 der Beschlussfassung genannten Ziele verwendet werden.

Die Gesellschaft wird den Erwerb nach Maßgabe der Vorgaben des Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 sowie den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/ 1052 der Kommission vom 8. März 2016 und auf Grundlage der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 16. Mai 2023 durchführen.

Der Aktienrückkauf wird unter Führung einer von der Nexus AG beauftragten Bank erfolgen. Die Bank muss den Erwerb von Aktien der Nexus AG in Übereinstimmung mit den oben genannten Regelungen durchführen und die Bestimmungen der Ermächtigung vom 16. Mai 2023 einhalten. Der Aktienrückkauf soll billigst und Interesse wahrend sowie über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) erfolgen. Die Bank trifft ihre Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der Nexus AG unabhängig und unbeeinflusst von der Nexus AG. Die Nexus AG wird insoweit keinen Einfluss auf die Entscheidungen der Bank nehmen. Die Bank darf hiernach an einem Tag zusammen nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Aktienumsatzes an der Börse, an der der jeweilige Kauf erfolgt, erwerben.

Der Aktienrückkauf kann im Einklang mit den zu beachtenden rechtlichen Vorgaben jederzeit gestoppt, unterbrochen und fortgesetzt werden.

Die Transaktionen werden in einer den Anforderungen des Artikels 5 Abs. 3 EU-VO 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3 EU-VO 2016/1052 entsprechenden Weise spätestens am Ende des siebten Handelstags nach deren Ausführung bekanntgegeben und auf der Website der Gesellschaft unter https://www.nexus-ag.de/unternehmen/investor-relations unter der Rubrik "Aktienrückkauf" veröffentlicht.

Nexus AG

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Nexus AG Adresse: Irmastraße 1, 78166 Donaueschingen Land: Deutschland Ansprechpartner: Hannes Wehinger Tel.: +49 771 22960-260 E-Mail: ir@nexus-ag.de Website: www.nexus-ag.de

ISIN(s): DE0005220909 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Hamburg; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

