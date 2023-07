Sartorius veröffentlichte im zweiten Quartal 2023 schwache Ergebnisse, wobei Umsatz und bereinigtes EBITDA um 20% bzw. 30% gegenüber dem Vorjahr zurückgingen. Die Normalisierung der Nachfrage angesichts des vernachlässigbaren COVID-19-Geschäfts, der Abbau von Lagerbeständen bei Kunden und die begrenzte Investitionstätigkeit der Kunden wirkten sich weiterhin dämpfend aus. Das Management bekräftigte seine kürzlich gekürzte Prognose für 2023, in der es von Wachstum auf Rückgang umgestellt hatte und davon ausging, dass die Umsätze im zweiten Halbjahr angesichts der schleppenden Nachfrage und der erhöhten Volatilität in der Branche unter Druck bleiben würden. Obwohl das Management auch seine Ziele für 2025 bekräftigt hat, sehen die Analysten von AlsterResearch diese als ehrgeizig an. In Anbetracht einiger Unsicherheiten halten die Analysten von AlsterResearch an ihrem SELL-Rating fest, basierend auf ihrem DCF-basierten Kursziel von EUR 250,00 (alt EUR 250,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Sartorius%20AG





