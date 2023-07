EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

Potsdam, 24. Juli 2023 - Der neue Aufsichtsrat der DKR hat sich in einer konstituierenden Sitzung am letzten Freitag neu aufgestellt. Dabei ist Herr Rolf Elgeti zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt worden. Als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender wurde Herr Achim Betz gewählt. Zudem wurde ein neuer Prüfungsausschuss bestimmt: Dieser setzt sich aus Herrn Achim Betz (Vorsitzender), Frau Antje Lubitz (stellvertretende Vorsitzende) und Rolf Elgeti zusammen.

Über das Unternehmen Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt: Deutsche Konsum REIT-AG

Herr Christian Hellmuth

CFO

Marlene-Dietrich-Allee 12b

14482 Potsdam

Tel. 0331 / 74 00 76 - 517

Fax: 0331 / 74 00 76 - 599

E-Mail: ch@deutsche-konsum.de



