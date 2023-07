NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Enel auf "Overweight" belassen. Die Aktien der in Spanien agierenden Versorger dürften ebenso wie der Markt insgesamt negativ auf den Ausgang der dortigen Parlamentswahlen reagieren, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Er verwies auf eine drohende politische Blockade, nachdem weder die siegreichen Konservativen zusammen mit anderen rechten Parteien eine Mehrheit erzielt hatten, noch der bisher regierende Block aus linken Parteien und der sie unterstützenden Regionalparteien. Damit hänge alles von der katalanischen Separatistenpartei Junts ab, die schon in naher Zukunft ein Referendum über eine katalanische Unabhängigkeit anstrebe. Eine linke Regierung unter Einschluss von Junts berge das Risiko eines höheren Risikoaufschlags für das Land sowie stärkerer Marktinterventionen und möglicher Sondersteuern, was vor allem in der Versorgerbranche nicht gut ankäme./gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2023 / 06:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2023 / 07:10 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003128367

