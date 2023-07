Bei Künstlicher Intelligenz redet die Börse vor allem über Nvidia und unterschätzt dabei Adobe. Dabei mischt der Softwarepionier (gegründet 1982) bei dem Megatrend kräftig mit. Bei seinen Kreativprogrammen setzt Adobe zunehmend auf die Vorteile der generativen KI. Das Chartbild sieht vielversprechend aus.Nach einem positiven Wochenausklang liegt die Adobe-Aktie am Montag vorbörslich erneut im Plus und nähert sich dem 52-Wochen-Hoch bei 539 Dollar an. Dort verläuft ein horizontaler Widerstand - gelingt ...

