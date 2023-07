Neue Quartalszahlen, US-Konjunkturdaten und Zinsentscheide der Notenbanken: Die seit längerem befürchtete Sommerkorrektur an den Aktienmärkten könnte nun Formen annehmen, so Stefan Klotter in seinem Wochenausblick.

Unter anderem durch den KI-Hype angetrieben, könnten die Aktienmärkte laut Stefan Klotter nun über das Ziel hinausgeschossen sein. Ein Beispiel hierfür sei Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Der Chipriese kürzte jüngst seine Umsatzprognose, was die Aktie ins Wanken brachte. Sie verlor auf Wochensicht knapp minus zehn Prozent.

Klotter rät derzeit von den Big Techs ab. Er konzentriert sich mehr auf "risk-off"-Werte. Damit meint er vor allem Versorger, die Konjunktur-unsensibler sind. Welche Aktien der Charttechnikexperte und FAST BREAK-Chefredakteur ins Visier genommen hat, erfahren Sie im Video.

Und: Oft sind die großen Pharma- und Gesundheitsunternehmen in unsicheren Zeiten ein Garant für Rendite. Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick in fünf charttechnisch aussichtsreiche Werte, die man aktuell nicht außer Acht lassen sollte. Sichern Sie sich jetzt den kostenlosen Report.

Video: Stefan Klotter, Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion