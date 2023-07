Der S&P 500 bewegt sich aktuell weiter in einem Aufwärtstrend und notiert im Bereich von 4.550 Punkten. Vorbörslich zeigt sich der S&P 500 am heutigen Montag im Bereich von 4.545 Punkten. Der S&P 500 notiert weiterhin über dem wichtigen 10er-EMA und zeigt damit kurzfristig unverändert Stärke. Vor dem US-Leitzinsentscheid am Mittwoch dürfte es aber wohl zu keiner großen Lageveränderung im S&P 500 kommen. Der US-Leitzinsentscheid am Mittwochabend sollte ...

