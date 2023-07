Am Mittwoch wird die US-Notenbank voraussichtlich ihren Leitzins um weitere 25 Basispunkte anheben, bevor sie sich in die Sommerpause verabschiedet. Einen Tag später ist EZB-Chefin Christine Lagarde an der Reihe. Ihre Entscheidung wird den weiteren Weg für die zuletzt stark gestiegenen Immobilien-Aktien bestimmen.

