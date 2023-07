ESSEN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das Thema Seilbahnen als Verkehrsmittel in Ballungsräumen voranbringen. In Essen übernimmt er daher im kommenden Jahr die Schirmherrschaft über die Seilbahn-Mobilitätsmesse "Cable Car World", wie die Messegesellschaft am Montag mitteilte. "Beispiele in dicht besiedelten Regionen der Welt zeigen, dass Seilbahnen ein zuverlässiges, nachhaltiges und geräuscharmes Transportmittel sind", sagte Wissing laut einer Mitteilung. Er setze sich als Minister dafür ein, "dass dieses wichtige Zukunftsthema auch in Deutschland mehr Sichtbarkeit erhält". Die Fachmesse für urbane Seilbahnen und ein Kongress dazu sollen am 4. bis 5. Juni 2024 stattfinden. Im vergangenen Jahr war sie zum ersten Mal veranstaltet worden.

Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr hat das Thema schon länger auf dem Schirm. Ende Oktober vergangenen Jahres veröffentlichte es einen 124-seitigen Handlungsleitfaden für interessierte Kommunen und Verkehrsunternehmen.

Laut Ministerium gibt es in Europa urbane Seilbahnen etwa in Toulouse und London. In Deutschland gebe es Luftseilbahnen in Berlin, Koblenz und Köln. Sie seien jedoch nicht in das öffentliche Verkehrsnetz eingebunden. Standseilbahnen mit Anbindung an den Nahverkehr gibt es nach Angaben von Messe-Initiator Dominik Berndt etwa in Karlsruhe, Dresden oder Stuttgart. Im Ballungsraum Ruhrgebiet gibt es laut Berndt Überlegungen für Luftseilbahnen in mehreren Kommunen, etwa in Herne und Oberhausen./tob/DP/jha