Folgende Geschaefte in der ISIN DE000A3E5FE7, Wertpapier-Name: THE SOCIAL C WA 21/24, wurden von Amts wegen aufgehoben:

Datum Zeit Volumen Preis

24.07.2023 11:34:54 20,000 35

24.07.2023 11:36:31 20,000 35

24.07.2023 11:37:37 50,000 35

24.07.2023 11:39:18 20,000 35

