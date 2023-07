Nach einer Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) flossen 1,2 Milliarden Euro aus dem Staatshaushalt an Kohlekonzerne. 500 Millionen Euro kamen von den Stromkunden.Eigentlich ist der Kohleausstieg in Deutschland beschlossene Sache. Doch bis es in den 2030er Jahren soweit ist, erhalten die Betreiber von Braunkohlekraftwerken und von Braunkohleminen weiterhin großzügige staatliche Unterstützung. Nach einer Analyse des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag von Green Planet Energy waren es allein im vergangenen Jahr rund 1,7 Milliarden Euro an Subventionen. ...

