Ziel des von Sam Altman, Alex Blania und Max Novendstern mitgegründeten Worldcoin-Projekts ist es, wirtschaftliche Chancen zu verbessern und globale demokratische Prozesse im Zeitalter der KI zu ermöglichen

Wie die "Worldcoin Foundation" (die "Foundation") heute bekannt gab, hat das Worldcoin-Projekt die Migration des Protokolls auf das OP Mainnet abgeschlossen, Pläne zur Ausweitung der Orb-Anmeldungen für World ID auf mehr als 35 Städte in 20 Ländern weltweit vorgestellt und das World ID SDK veröffentlicht. Gleichzeitig hat die Tochtergesellschaft der Foundation, World Assets Ltd, den Worldcoin-Token (WLD) geprägt und an die Millionen von berechtigten Personen, die an der Beta-Phase teilgenommen haben, ausgegeben; WLD ist nun auf der Blockchain transaktionsfähig.?

The Worldcoin Orb. (Photo: Business Wire)

Tools for Humanity (TFH), ein Technologieunternehmen, das sich auf das Worldcoin-Netzwerk stützt, stellte heute außerdem eine neue Version von World App vor, der ersten protokollkompatiblen Wallet, die es dem Einzelnen derzeit ermöglicht, seinen Anteil an der digitalen Währung WLD zu reservieren, sofern dies gesetzlich zulässig ist.

"Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz ist die Notwendigkeit des Nachweises der Identität nicht länger ein ernsthaftes Diskussionsthema. Stattdessen ist die entscheidende Frage, ob die Lösungen, die wir für den Nachweis der Identität haben, die Privatsphäre schützen, und darüber hinaus dezentralisiert und möglichst inklusiv sein können", so der Mitbegründer des Worldcoin-Projekts und CEO von TFH, Alex Blania, in Berlin, Deutschland. "Durch die einzigartige Technologie will Worldcoin jedem auf der Welt, unabhängig vom Hintergrund, Herkunft oder Einkommen, Zugang zur wachsenden digitalen und globalen Wirtschaft ermöglichen, und zwar auf eine datenschutzfreundliche und dezentralisierte Weise. Diese Ziele auf Protokollebene stimmen eng mit unseren Zielen für World App überein."

Schätzungsweise 4,4 Milliarden Menschen weltweit haben keine rechtsgültige, digital überprüfbare Identität. Dies hat zur Folge, dass die Teilhabe an der Weltwirtschaft und der Zugang zu wichtigen Dienstleistungen wie staatliche Hilfe, Finanzdienstleistungen und Gesundheitsversorgung drastisch eingeschränkt sind. Die Mitbegründer Sam Altman, Alex Blania und Max Novendsternhaben das Worldcoin-Projekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, die wirtschaftliche Teilhabe und den Zugang zu lebenswichtigen Diensten auf eine Weise zu verbessern, die die Privatsphäre schützt, dezentralisiert und quelloffen ist und bei der Menschlichkeit im Mittelpunkt steht.

Das dezentrale Identitäts- und Finanznetzwerk des Worldcoin-Protokolls wurde entwickelt, um die potenziell massiven wirtschaftlichen Auswirkungen der KI zu erschließen und gerecht zu verteilen. Wenn das Projekt erfolgreich ist, könnte es die wirtschaftlichen Chancen drastisch erhöhen, einen zuverlässigen Ansatz für die Unterscheidung von Menschen und KI im Internet unter Wahrung der Privatsphäre skalieren, globale demokratische Prozesse ermöglichen und schließlich eine potenzielle Grundlage für ein KI-finanziertes universelles Grundeinkommen (UBI) bieten. Das Protokoll besteht derzeit aus:

World ID , eine die Privatsphäre schützende digitale Identität, die zur Lösung wichtiger identitätsbezogener Probleme beitragen soll, einschließlich des Nachweises der einzigartigen Persönlichkeit einer Person

, eine die Privatsphäre schützende digitale Identität, die zur Lösung wichtiger identitätsbezogener Probleme beitragen soll, einschließlich des Nachweises der einzigartigen Persönlichkeit einer Person Worldcoin token (WLD) , die erste digitale Währung, die kostenlos an Menschen verteilt wird, und zwar nur dafür, dass sie eine individuelle Person sind*

, die erste digitale Währung, die kostenlos an Menschen verteilt wird, und zwar nur dafür, dass sie eine individuelle Person sind* World App, die erste World ID-kompatible App, die von Tools for Humanity entwickelt und betrieben wird und Zahlungen, Käufe und Überweisungen weltweit mit digitalen Vermögenswerten und Fiat-gesicherten Stablecoins ermöglicht

"Das Ziel der Worldcoin Foundation ist sowohl philosophisch als auch politisch: die Verwirklichung von inklusiveren, faireren und gerechteren Organen der Regierungsführung und der globalen digitalen Wirtschaft, einschließlich der Unterstützung bei der Erreichung bestimmter Ziele des UN-Ziels für nachhaltige Entwicklung 16 (nämlich 16.4, 16.5, 16.6, 16.7 und 16.9). Dieses Ziel wird von allen geteilt, die zu den Worldcoin-Projekten beitragen oder regelmäßig mit ihnen in Kontakt stehen", so der Vorstand der Stiftung.

Verfügbarkeit

Das Worldcoin-Protokoll, die World ID, die WLD-Tokens und die World App sind jetzt weltweit verfügbar, wo es die Gesetze zulassen. Es wird erwartet, dass die Orb-verifizierten World ID-Dienste in den kommenden Monaten in mehr als 35 Städten eingeführt werden. Zunächst werden diese Dienste für eine begrenzte Zeit in den folgenden Städten verfügbar sein: Dubai, Hongkong, London, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, New York, Paris, San Francisco, São Paulo, Seoul, Singapur und Tokio. Die Tools for Humanity's World App ist erhältlich im App Store und auf Google Play in mehr als 120 Ländern.

Über die Worldcoin Foundation

Ziel der Worldcoin Foundation ist es, inklusivere, fairere und gerechtere Organe der Regierungsführung und der globalen digitalen Wirtschaft zu schaffen. Die Stiftung ist der anfängliche Verwalter des Worldcoin-Protokolls und wird die Worldcoin-Gemeinschaft unterstützen und ausbauen, bis sie autark ist. Sie wird dies tun, indem sie die Dezentralisierung des Projekts im Laufe der Zeit im Einklang mit den Zielen und dem auf die Mission ausgerichteten Ethos des Worldcoin-Projekts erleichtert.

Über das Worldcoin Protocol

Das Worldcoin-Protokoll soll das weltweit größte und umfassendste öffentliche Identitäts- und Finanzdienstleistungssystem werden, das sich im Besitz von jeder Einzelperson befindet. Das Projekt wurde ursprünglich von Sam Altman, Alex Blania und Max Novendstern ins Leben gerufen. Das Worldcoin-Protokoll wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt die Tools an die Hand zu geben, die sie benötigen, um an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen und den Fortschritt der Menschheit voranzutreiben. Erfahren Sie mehr über das Worldcoin-Projekt unter www.worldcoin.org, auf Twitter, Discord, YouTube und Telegram.

Kryptoprodukte können sehr riskant sein, und ihre aufsichtsrechtliche Behandlung ist in vielen Ländern ungeklärt. Es kann sein, dass es keinen aufsichtsrechtlichen Regress für einen Verlust aus Transaktionen mit WLD gibt. Jeglicher Wert, der WLD zugeschrieben wird, kann sich schnell ändern und in seiner Gesamtheit verloren gehen. Außerdem sind die Technologien, aus denen Worldcoin besteht, einschließlich des WLD-Tokens, experimenteller Natur. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Netzwerk wie geplant funktionieren wird. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.worldcoin.org/risks.

Nichts in dieser Mitteilung stellt ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Worldcoin-Tokens (WLD) dar. Auch stellt dieser Inhalt keine Anlageberatung dar. Der Besitz, Kauf oder Verkauf von WLD ist an Ihrem Wohnort möglicherweise nicht erlaubt, und es liegt in Ihrer Verantwortung, alle geltenden Gesetze einzuhalten. Worldcoin (WLD)-Marken sind nicht für Einwohner der USA oder bestimmter anderer eingeschränkter Gebiete bestimmt. Weitere Einzelheiten finden Sie unter www.worldcoin.org/tos.

