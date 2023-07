Trotz einer Gewinnsteigerung fällt die Philips-Aktie ins Minus

Werbung







Zum Beginn dieser Woche präsentierte der Hersteller von Gesundheitstechnologien und Haushaltsgeräten die Geschäftszahlen für das zweite Quartal.



Grundlegend weist der zweite Quartalsbericht diesen Jahres positive Zahlen auf. Der Konzernumsatz stieg um 9% auf 4,5 Milliarden Euro. Zudem hat sich das EBITA, verglichen zum Vorjahresquartal, von 216 Millionen auf 453 Millionen mehr als verdoppelt. Trotz positiver Ergebnisse verzeichnete die Aktie leichte Verluste. Neben verfehlten Markterwartungen plagen auch Bedenken bezüglich einer möglichen Sammelklage. Nicht nur die aktuellen Quartalszahlen lagen unter den Markterwartungen. Auch die neu erstellte Prognose scheint den Erwartungen des Marktes nicht gerecht zu werden. Zudem gibt es keine neuen Informationen bezüglich der Sammelklage in Amerika. In der Vergangenheit musste Philips ihre CPAP-Geräte zurückrufen, welche zur Behandlung von Schlafapnoe genutzt wurden. Nach längere Benutzung dieser Geräte gelangen giftige Partikel in die Lungen. In den USA liegen mittlerweile mehre hunderte Klagen vor.









