Madrid (ots/PRNewswire) -- Das von C. Tangana selbst erstellte und inszenierte Video zeigt die Dreharbeiten zu einigen der spektakulärsten Szenen dieses historischen Werks, das innerhalb weniger Tage über anderthalb Millionen Aufrufe auf YouTube verzeichnete.- Estrella Galicia, Hauptsponsor des RC Celta und seines hundertjährigen Bestehens, teilt die Begeisterung und den Stolz der Celta-Fans und gewährt einen Einblick in die Entstehung eines Videos, das die ganze Welt im Sturm erobert hat.Das Video zu Oliveira dos Cen Anos ist eine filmische Darstellung der Hymne zum hundertjährigen Bestehen des RC Celta, komponiert und produziert von C. Tangana. Der Film, der in und um die Ría de Vigo gedreht wurde, hat die Aufmerksamkeit auf die spektakuläre Landschaft der Flussmündung gelenkt, während die Fans der Celeste leidenschaftlich ihre neue Hymne anstimmen.Das Stück ist das Werk von LittleSpain, der von dem Madrider Künstler Antón Álvarez (C. Tangana) mitbegründeten Produktionsfirma.An den Dreharbeiten, die eine enorme technische Herausforderung darstellten, waren auch lokale Künstler und Musiker beteiligt. Hundert Mitglieder des historischen Chors Coral Casablanca aus Vigo, die Tamburingruppe As Lagharteiras und die lokale Punkband Keltoi! Und mehr als tausend RC Celta-Fans. "Es gibt eine Menge schwieriger Faktoren zu berücksichtigen, aber auf der anderen Seite gibt es eine atemberaubende Kulisse, die dem Herrn der Ringe würdig ist. Ich würde mich freuen, wenn dieses Stück mehr Menschen dazu ermutigen würde, Galicien als Filmkulisse zu entdecken."Das sagt der Künstler C. Tangana selbst. "Zweifellos war dies meine größte Herausforderung als Regisseur. Ich hatte noch nie an einem so ehrgeizigen Prozess gearbeitet. Bei dem Video zu "Ateo" hatte ich bereits Regie geführt. Aber dieses Mal hat mich die emotionale Verbindung zu Celta, Galicien und die Dimension der Produktion an einen ganz anderen Ort versetzt. "José Cabanas, Chief Marketing Officer von Hijos de Rivera: "Unsere jahrhundertealte Tradition und unsere Wurzeln sind die wichtigsten Werte, die uns hier bei Estrella Galicia ausmachen. Wir sind sicher, dass diese Zusammenarbeit von C. Tangana mit dem RC Celta dazu beitragen wird, die Unterstützung für Celta in der ganzen Welt zu verbreiten."Der Club hat mit Recht seinen Stolz auf das Werk zum Ausdruck gebracht. Medienkanäle wie Billboard, The New York Times und The Guardian haben alle die künstlerische Qualität und die kulturelle Bedeutung des Werks gelobt.