EQS-Ad-hoc: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

PREOS Global Office Real Estate & Technology AG voraussichtlich mit hohem Verlust 2022



24.07.2023 / 16:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 PREOS Global Office Real Estate & Technology AG voraussichtlich mit hohem Verlust 2022 Berichtigung von Wertansätzen in Höhe von rd. 211 Mio. EUR

Nettofehlbetrag von rd. 214 Mio. EUR erwartet

Eigenkapital zum 31.12.2022 voraussichtlich bei rd. 204 Mio. EUR

Senkung der laufenden Kosten in den kommenden Quartalen notwendig Frankfurt am Main, 24. Juli 2023 - Die PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS", ISIN DE000A2LQ850) veröffentlicht nach einer umfassenden Abstimmung mit den Abschlussprüfern Eckdaten nach HGB-Rechnungslegung für das Geschäftsjahr 2022. Demnach sind umfassende Anpassungen der Wertansätze der Alpha Investor GmbH sowie der Beteiligung an der GORE German Office Real Estate AG ("GORE") in Höhe von insgesamt rd. 211 Mio. EUR vorzunehmen. Die Abwertungen bei der Alpha Investor GmbH resultieren maßgeblich aus der schwachen Marktverfassung des deutschen Immobilienmarkts und damit verbundenen Korrekturen der gutachterlichen Werte von entsprechenden Einzelobjekten. Die Wertanpassungen bei der Beteiligung an der GORE sind Folge der nicht durchgeführten Sachkapitalerhöhung bei dem Unternehmen. Insgesamt geht der Vorstand der PREOS davon aus, dass aufgrund der genannten - ganz überwiegend nicht liquiditätswirksamen Effekte - für das Geschäftsjahr 2022 bei PREOS ein Jahresfehlbetrag von rd. 214 Mio. EUR anfallen wird. Das bilanzielle Eigenkapital der AG dürfte sich demnach von 418,0 Mio. EUR zum 31.12.2021 auf 204 Mio. EUR zum 31.12.2022 reduzieren. Dies entspricht voraussichtlich einer Eigenkapitalquote von rd. 43 Prozent. PREOS geht davon aus, dass ein testierter Jahresabschluss bis Ende dieser Woche vorliegen wird. Das Unternehmen eruiert zudem aktuell Maßnahmen zur deutlichen Senkung der laufenden Kosten in verschiedenen Bereichen in den kommenden Quartalen. Vor diesem Hintergrund hält der Vorstand auch die Senkung der laufenden Finanzierungskosten für notwendig.



Ende der Insiderinformation

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Informationen und Erläuterungen zu dieser Mitteilung Für die 7,5 %-Wandelanleihe 2019/2024 der PREOS (ISIN: DE000A254NA6) findet eine Abstimmung ohne Versammlung u.a. zu einer Beschlussfassung über die Anpassung der Anleihebedingungen vom 28. Juli 2023, 00:00 Uhr (MESZ) bis zum 30. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ) statt. Der Vorstand der PREOS weist vor dem Hintergrund von Marktspekulationen ausdrücklich darauf hin, dass die Abstimmung auf Aufforderung eines externen Anleihegläubigers einberufen wurde. Dabei handelt es sich weder um aktuelle oder ehemalige Organe von PREOS oder um Unternehmen, an denen jene beteiligt sind. Ebenfalls handelt es sich nicht um ein Unternehmen, das mit PREOS gesellschaftsrechtlich oder beteiligungsmäßig verbunden ist bzw. um aktuelle oder ehemalige Organe solcher Gesellschaften. Die publity AG, die als Großaktionär der PREOS auch in maßgeblichem Umfang Anteile der Wandelanleihe hält, hat dem Vorstand von PREOS zudem mitgeteilt, dass sie sich bei allen zur Abstimmung anstehenden Punkten der Stimme enthalten wird. Der Vorstand von PREOS gibt seiner Hoffnung Ausdruck, dass durch diese Klarstellungen und die Veröffentlichung der Eckdaten zum Geschäftsjahr 2022 auch die Informationsbasis der Anleihegläubiger im Vorfeld der Abstimmung nochmals deutlich verbessert werden konnte. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: preos@edicto.de

24.07.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com