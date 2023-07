Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von IoT-Lösungen, stellt heute sein Android-Flaggschiff der neuen Generation vor: das SG885G-WF. Mit seiner hohen Leistung und den umfangreichen Medienfunktionen ist das intelligente Modul ideal für Industrie- und Verbraucheranwendungen, die eine hohe Verarbeitungsleistung und Multimediafunktionen erfordern.

Das Modul wird über den Qualcomm QCS8550 System-on-Chip (SoC) für IoT von Qualcomm Technologies, Inc. betrieben und bietet eine beeindruckende Kombination aus Flexibilität und Leistung. Es unterstützt Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und verfügt über eine 2x2 Wi-Fi MIMO-Technologie, die dem Nutzer erweiterte Verbindungsmöglichkeiten bietet.

"Qualcomm Technologies ist stolz auf die Zusammenarbeit mit Quectel beim SG885G-WF, dank der wir Verbrauchern leistungsstarke Konnektivitätslösungen bieten können", sagte Dev Singh, Vice President, Business Development, Qualcomm Technologies, Inc. "Das SG855G-WF nutzt die umfangreiche Infrastruktur an Mobilfunkmodulen von Quectel und liefert die notwendigen Funktionen, um sich an die IoT-Technologie von morgen und darüber hinaus anzupassen."

Mit einer Rechenleistung von bis zu 48 TOPS bietet das Modul stabile Videofunktionen, einschließlich Videokodierung mit 4K bei 120 FPS oder 8K bei 30 FPS sowie Videodekodierung mit 4K bei 240 FPS oder 8K bei 60 FPS. Dies gewährleistet eine reibungslose und hochwertige Videoverarbeitung für verschiedene Anwendungen.

Mit Abmessungen von 49,0 mm x 51,0 mm x 4,25 mm eignet sich das SG885G-WF für den globalen Einsatz und bietet 12 GB LPDDR5X sowie 256 GB UFS-Speicher. Darüber hinaus bietet das Modul eine Vielzahl von Schnittstellen, darunter für LCM, Kamera, I2S, PCIe, UART, USB, I2C und SPI. Außerdem wird die Anwendbarkeit des Moduls aufgrund der Übernahme des Android-Betriebssystems auf ein breites Spektrum an IoT- und M2M-Anwendungen erweitert, darunter Videokonferenzsysteme, Live-Streaming-Geräte, Spiele, Computer, Roboter, Drohnen, AR/VR, intelligenter Handel und intelligente Sicherheit.

Quectel bietet eine Reihe von Hochleistungsantennen an, um die drahtlose Konnektivität erheblich zu verbessern und Kunden bei der Rationalisierung ihrer Designprozesse zu unterstützen. Die Kombination der Antennen von Quectel mit dem SG885G-WF Android Smart Modul ermöglicht IoT-Entwicklern, sowohl die Markteinführungszeit als auch die Kosten für ihre IoT-Geräte effektiv zu reduzieren.

Darüber hinaus bietet das Modul den Vorteil einer nahtlosen Integration in die Mobilfunkmodule von Quectel und somit einer besseren Konnektivität, höheren Flexibilität und mehr Integrationsmöglichkeiten.

"Wir sind stolz darauf, mit dem Quectel SG885G-WF unser neues Spitzenmodell unter den Android-Smart-Modulen auf den Markt zu bringen", sagt Norbert Muhrer, President und CSO von Quectel Wireless Solutions. "Mit dem leistungsstarken Qualcomm-Chipsatz sowie der Unterstützung von Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 und 2x2 MIMO-Technologie erhalten Kunden ein leistungsstarkes Modul, das über eine große Auswahl an Konnektivität und zahlreiche Schnittstellen verfügt. Angesichts der Weiterentwicklung von IoT ist es unerlässlich, Anwendungen für die von KI und Multimediafunktionen benötigte hohe Rechenleistung zu schaffen, und der SG885G-WF wurde entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen."

Das Quectel SG885G-WF enthält außerdem drei Treiber für Hochstrom-Blitz-LEDs, die sowohl den Blitz- als auch den Taschenlampenmodus unterstützen, sowie ein Lademanagement, das die Erkennung von Batteriespannung, Tankanzeige und Batterietemperatur unterstützt. Zu den Audioschnittstellen gehören SWR, digitales Mikrofon, MI2S und HIFI I2S.

