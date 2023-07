München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am 24. Juli um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" (BR) aus.24. Juli 2023, 20:15 UhrBrennpunkt: Außer Kontrolle - Waldbrände auf RhodosModeration: Christian NitscheAnstatt Urlaub an Griechenlands Stränden zu genießen, müssen viele Einheimische und Touristen vor Bränden flüchten. Auf der beliebten Ferieninsel Rhodos lief die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands: Mindestens 19.000 Menschen wurden vor den Flammen in Sicherheit gebracht. Während die Geretteten im Freien, in Turnhallen oder Schulen übernachteten, versuchen Einheimische, die ebenfalls Opfer der Waldbrände sind, zu helfen. Sie bringen Essen, Wasser und Matratzen oder nehmen Leute bei sich auf. Die Feuer sind noch immer nicht gelöscht. Auch Italien erlebt gerade erneut eine Extremwetter-Lage. Nach den Überschwemmungen in der Emilia-Romagna herrschen Hitze und Dürre, die zu Ernteausfällen führen. Hinzu kommen Tornados und Hagel in der Lombardei. Wie ist das alles zu bewerten? Dazu im Interview: ARD-Wetterexperte Karsten Schwanke.Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Pressekontakt:BR Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5565932