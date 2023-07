Frankfurt (ots) -



Merz' Auftritt hat nun der AfD abermals Auftrieb gegeben. Erst vorige Woche hat er behauptet, die CDU sei die Alternative für Deutschland, aber eben mit Substanz. Er musste die Erfahrung machen, dass die große Volkspartei CDU keine Wortspiele mit dem Namen einer kleinen, in Teilen rechtsextremen Partei machen sollte. Das politisch wirklich Gefährliche verliert Merz aus den Augen: die Normalisierung der AfD. Ihre Hetzer in Landtagen, im Bundestag, im Europaparlament profitieren nicht nur von der Schwäche der Ampelregierung, sondern auch von der schwächelnden Union. Ihr Landrat und ihr Bürgermeister sind für sie bundesweit ein Werbemittel. Und jetzt kann sie auch noch behaupten, die Brandmauer der Union bröckele. Demokraten arbeiten mit Antidemokraten zusammen, weil die Wahl demokratisch war? Die CDU versucht nicht, mit eigenen Themen gegenzuhalten? Merz sollte künftig vermeiden, seine CDU in der Frage, wie sie es mit der AfD hält, straucheln zu lassen.



