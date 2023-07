Viele Menschen nutzen Apps wie Spotify oder Strava. Dabei werden auch Unmengen an Daten aufgezeichnet, die oft jedoch nicht allzu schön dargestellt werden. Das will ein Tool jetzt ändern. Einmal im Jahr präsentiert Spotify seinen Nutzern eine individuelle Slideshow, die die vergangenen 365 Tage Revue passieren lässt. In einer Zeit, in der die Analyse von Musik-Streaming-Gewohnheiten zu einem beliebten Zeitvertreib geworden ist, treten immer mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...