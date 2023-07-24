Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the
Identity code of the
Day of the
Identity code of the financial
Total daily volume (in
Daily weighted
Market (MIC
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
7/17/2023
FR0014000MR3
20.000
59,0168
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
7/18/2023
FR0014000MR3
19.883
58,8730
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
7/19/2023
FR0014000MR3
13.438
60,2389
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
7/20/2023
FR0014000MR3
5.000
60,6333
XPAR
EUROFINS
529900JEHFM47DYY3S57
7/21/2023
FR0014000MR3
14.985
60,1351
XPAR
TOTAL
73.306
59,5407
|Name of the Issuer
|Identity code of the Issuer
|Name of the Broker
|Identity code of the Broker
|Day/Hour of the transaction (CET)
|Identity code of the financial instrument
|Price per unit
|Currency
|Quantity bought
|Identity code of the Market
|Reference number of the transaction
|Purpose of the buyback
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:03:54
|FR0014000MR3
58,9400
|EUR
137
|XPAR
|e2cSfXoIT7mHlZe4yPqJpgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:04:10
|FR0014000MR3
58,9800
|EUR
123
|XPAR
|HJzykfCJT_usZIPl36lgjAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:04:10
|FR0014000MR3
58,9800
|EUR
93
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:04:10
|FR0014000MR3
58,9800
|EUR
121
|XPAR
|2Zt5S1tZR9OSs5nXalPswAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:04:10
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58,9800
|EUR
61
|XPAR
|PyS3R97KQbCRLetVRLK7lQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:10:06
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|EUR
85
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:10:06
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59,0200
|EUR
79
|XPAR
|_EJPUxHsQeakfdTvx63lAgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:12:26
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|EUR
66
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|V0xvvf4hT1eUC5A18fTDqgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|17/07/2023 09:12:26
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59,0200
|EUR
44
|XPAR
|S7M77aHDQuubKg94AKIguwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|17/07/2023 09:14:50
|FR0014000MR3
59,1200
|EUR
427
|XPAR
|5KX1stjuSDy5yGXv9yJhmAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:16:10
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59,1800
|EUR
123
|XPAR
|X2j2hzvxRZa_3cZPcjqBaAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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|17/07/2023 09:24:00
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59,2200
|EUR
152
|XPAR
|wBgtXVEvRKWTcLNvBDKAaAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:27:20
|FR0014000MR3
59,2400
|EUR
409
|XPAR
|Um17Ldx3R025Kk7GTPzoHQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:27:37
|FR0014000MR3
59,2200
|EUR
116
|XPAR
|uS8lgVNxTDyye8Wxpv7XZgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:30:00
|FR0014000MR3
59,1600
|EUR
102
|XPAR
|nhxObEHRS6qnVv2Qdyu7SgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:30:28
|FR0014000MR3
59,1200
|EUR
123
|XPAR
|Qav5prnpS8aVn2jhP8F2QAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:38:47
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59,1200
|EUR
217
|XPAR
|eZ9zu1AdRrOEGv6Zw0zgugA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:38:47
|FR0014000MR3
59,1200
|EUR
114
|XPAR
|js9yGOrLS0i5XCntF8QvYgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:45:29
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59,2600
|EUR
73
|XPAR
|NyB90fNzQP2bviAM9RbtkQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:45:29
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59,2600
|EUR
248
|XPAR
|jUNoPfs9SbysMdDUnl-TFQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:50:22
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59,3200
|EUR
127
|XPAR
|BVYGyUZURj2MhgclxD1klAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:51:47
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59,3800
|EUR
93
|XPAR
|z_zyi0ZvQCulp2o6PZ-UEAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:51:47
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59,3800
|EUR
21
|XPAR
|ZAesiOcORSGaxkpsBX0x0wA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 09:54:18
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59,4200
|EUR
34
|XPAR
|RRNESxsYQbKH5LehYD72ewA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:00:23
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59,4600
|EUR
304
|XPAR
|tVKcc308QMOBEB82R0yEsgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:07:49
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59,4200
|EUR
211
|XPAR
|uiQTURw9ShCtBbp0PVJRIgA
|MAR Regulation Art 5 §2
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|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|17/07/2023 10:11:02
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|EUR
105
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:12:41
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59,4800
|EUR
115
|XPAR
|kOAcZcHyRqyDaLCMt-DZQAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:15:14
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|EUR
28
|XPAR
|YFRuG-qRQd6XdUJXWAdilAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:15:14
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59,4400
|EUR
89
|XPAR
|XhxufdYLQx-45JtRtrGfBgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:19:47
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|EUR
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|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|17/07/2023 10:22:17
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|EUR
103
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|17/07/2023 10:23:56
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|EUR
99
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
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|Natixis
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|17/07/2023 10:23:56
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59,2200
|EUR
10
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
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|17/07/2023 10:27:26
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|EUR
119
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:32:58
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59,2200
|EUR
19
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:32:58
|FR0014000MR3
59,2200
|EUR
191
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:38:52
|FR0014000MR3
59,2000
|EUR
107
|XPAR
|bB3_sa8YRce6zrZ2p1aSHwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:40:45
|FR0014000MR3
59,1800
|EUR
98
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:40:45
|FR0014000MR3
59,1800
|EUR
14
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:43:38
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59,2200
|EUR
31
|XPAR
|tWvkDnM1S5yBN3l5m8q_LgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:43:38
|FR0014000MR3
59,2200
|EUR
83
|XPAR
|17XLDMArSQqPei_KkZDcZwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:45:48
|FR0014000MR3
59,2400
|EUR
108
|XPAR
|V0TzCZIvQ4i0uEd3nYwWcAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:50:07
|FR0014000MR3
59,2600
|EUR
68
|XPAR
|Uq4tRzXjS66VEabIp3AOPQA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:50:07
|FR0014000MR3
59,2600
|EUR
39
|XPAR
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|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:53:27
|FR0014000MR3
59,3800
|EUR
119
|XPAR
|1ofe1fAVQ_WxjQCfx8WytwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 10:56:20
|FR0014000MR3
59,3000
|EUR
118
|XPAR
|2IHTeSerRTefEucjABSywAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:01:05
|FR0014000MR3
59,3200
|EUR
105
|XPAR
|BkmpjIEOQ3CBs5_SMgGlDAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:02:31
|FR0014000MR3
59,3000
|EUR
107
|XPAR
|as25xeONQ36b4rrP-N76mAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:06:01
|FR0014000MR3
59,2400
|EUR
108
|XPAR
|th19qLENT1Sij6ud-NjmzAA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:09:18
|FR0014000MR3
59,2800
|EUR
104
|XPAR
|P5eqzKhvQNqSxunIA9Gw2wA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:13:29
|FR0014000MR3
59,2400
|EUR
43
|XPAR
|aDAmkdCQTLipx6BAqhpejwA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:13:29
|FR0014000MR3
59,2400
|EUR
74
|XPAR
|c3OhO0lrRO-7Hj4lLA26zgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:20:25
|FR0014000MR3
59,3200
|EUR
231
|XPAR
|557F2I5iSlOCmFUGHx7YdgA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
|Natixis
|KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63
|17/07/2023 11:24:03
|FR0014000MR3
59,3600
|EUR
34
|XPAR
|jg6DW4g8QuGjjq9MOP2i0AA
|MAR Regulation Art 5 §2
|EUROFINS
|529900JEHFM47DYY3S57
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