Big Tech und Leitzinsen der FED und EZB im Fokus: Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, WTI & Aktien (Tesla, Intel & Co

Anzeige / Werbung

Die neue Handelswoche hat ein Muster im DAX wiederholt, welches mit leichteren Kursen den Handelstag einleitet, um dann zu Stärke aufzulaufen. Bis zum Mittag war das GAP zu Freitag und auch zu Donnerstag geschlossen. Damit erschliesst sich der Index weiteres Potenzial bis zur 16.300 und ggf. auch zum Allzeithoch. Wenige Tage vor der US-Zinsentscheidung ist dies ein starkes Signal.

Wie sicher ist die Zinserhöhung seitens FED und EZB und belastet dies bereits die Wirtschaft? In diesem Zusammenhang blicken wir auf den Ölpreis und den starken Verlauf im Dow Jones, der 10 Tage in Folge positiv schloss. Im Gegensatz dazu konsolidierte der Nasdaq an den letzten beiden Handelstagen.

Welche Trendlinien sind hier wichtig und ab wo mündet diese Konsolidierung in eine Korrektur? Darüber sprechen wir mit Roland Jegen vor dem Hintergrund der Kursentwicklung und Darstellung via NanoTrader.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche steigen wir dann tiefer in das Marktgeschehen ein und zeigen auf, welche brisante Situation es bei Tesla gibt. Die Rabatte sorgten zwar im vorigen Quartal abermals für Rekordzahlen beim Umsatz, aber bringt die Margen weiter unter Druck.

Mit einer Drucksituation muss auch ASML umgehen, die Maschinen für Chiphersteller fertigen und zwar hohe Auftragseingänge, aber eine schwierige Preissituation im Chipsektor vorliegen haben. Kann Intel mit den Quartalszahlen in dieser Woche bereits einen Einblick und möglicherweise Beruhigung geben?

Aus dem Dow Jones haben wir uns die Goldman Sachs als einer der Gewinner im Zinsanstieg herausgesucht und werfen parallel einen Blick auf Morgan Stanley, die im Investmentbanking stark verankert sind. Seitens der Verbraucher führen hohe Zinsen zu möglichen Zahlungsschwierigkeiten.

American Express hat dafür die Rückstellungen erhöht und wurde an der Börse abgestraft. Der Konkurrent Visa hingegen führt Risikovorsorge herunter. Hier ist man sehr auf die anstehenden Quartalszahlen am Dienstag gespannt. Welche Unternehmen berichten noch und was ist seitens des Wirtschaftskalenders zu beachten?

In diesem interaktiven Webinar griffen wir im Anschluss auch noch Fragen auf. Komm daher auch in der neuen Woche gern hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen hier auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.