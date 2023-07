Das Unternehmen gab die Entwicklung des ersten antiviralen Mittels zur Bekämpfung des BK-Virus bekannt, einer der häufigsten Virusinfektionen bei Transplantationspatienten

Orthogon Therapeutics LLC, ein Pionier auf dem Gebiet der antiviralen Therapeutika, gab heute einen zweifachen Sieg bekannt. Die Studien zur akuten Toxizität des Hauptmoleküls von Orthogon wurden erfolgreich abgeschlossen. Dies ist ein entscheidender, technischer Meilenstein, der zusätzliche 3 Mio. USD von einem engagierten Investorensyndikat aus dem Gesundheitswesen eingebracht hat. Damit ist eine Finanzierung in Höhe von 6 Mio. USD im vergangenen Jahr abgeschlossen, und Orthogon hat insgesamt beachtliche 18,5 Mio. USD erhalten.

"Wir freuen uns über diese wissenschaftliche Leistung ebenso wie über die neue Finanzierung", sagte Dr. Ali H. Munawar, CEO von Orthogon Therapeutics. "Die unermüdlichen Bestrebungen und der Einfallsreichtum unseres Teams haben uns zu diesen wichtigen Erfolgen geführt. Diese Ergebnissen stellen einen wichtigen Fortschritt in Richtung der ersten Behandlung des BK-Virus dar."

Dr. Munawar fügte hinzu: "Der wirkliche Durchbruch bei der Vorbeugung, Kontrolle und Behandlung des BK-Virus wird durch ein vielseitiges, kleines Molekül erzielt, das das BK-Virus am Ort der Replikation angreift. Ein Medikament, das sowohl bei Risikopatienten als auch bei Patienten, die bereits von einer Reaktivierung des BK-Virus betroffen sind, flexibel dosiert werden kann. Diese therapeutische Option gibt es noch nicht, aber die Situation wird sich bald ändern."

Das BK-Virus stellt eine erhebliche Gefahr für immungeschwächte Patienten dar, insbesondere für Transplantatempfänger. Da es derzeit keine Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist die bahnbrechende Arbeit von Orthogon in der Lage, eine einzigartige Lösung zu bieten.

"Einmal mehr haben unsere Geldgeber gezeigt, dass sie an unsere Technologieplattform und an unser Ziel glauben, innovative Behandlungsmöglichkeiten für Transplantationspatienten zu entwickeln", so Dr. Munawar.

Diese Entwicklung dient als wichtiger Katalysator, der Orthogons bahnbrechenden Medikamentenkandidaten in die Prä-IND-Studien bringt und ihn näher an die Klinik heranführt.

Über Orthogon Therapeutics:

Orthogon Therapeutics, LLC ist ein privates Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Hauptsitz im Biotech-Zentrum des Großraums Boston und einer Niederlassung in Leuven, Belgien. Orthogon verfügt über eine innovative strukturbasierte und biophysikalische Plattform für die Entwicklung neuartiger Arzneimittel.

Über BK- und Polyomaviren:

Das BK-Virus (BKV), ein Mitglied der Familie der Polyomaviren, verursacht bei über 80 der gesunden Erwachsenen eine lebenslang anhaltende, aber stille Infektion. Die Reaktivierung des BK-Virus tritt in den Nieren von fast der Hälfte aller Patienten mit soliden Organen und Stammzelltransplantationen auf und führt zu schweren Komplikationen sowie dem Verlust des Transplantats.

