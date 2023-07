- Die Partnerschaft verbindet die Führungsposition von Alnylam im Bereich der RNAi-Therapeutika mit der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Roche bei der Entwicklung und weltweiten Markteinführung innovativer Medikamente -

- Zilebesiran ist ein potenziell transformativer Ansatz zur Senkung der kardiovaskulären Morbidität und Mortalität bei Bluthochdruckpatienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko durch robuste und dauerhafte Senkung des Blutdrucks -

- Alnylam erhält eine Vorauszahlung in Höhe von 310 Millionen US-Dollar in bar und hat Anspruch auf das Erreichen von Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteinen, darunter auch wichtige kurzfristige Meilensteine, mit einem potenziellen Transaktionswert von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar, sowie auf einen gleichen Anteil an Gewinnen und Verlusten in den Vereinigten Staaten und an Lizenzgebühren aus dem Nettoumsatz außerhalb der USA -

- Alnylam wird den Plan für die gemeinsame klinische Entwicklung für die erste Indikation leiten, einschließlich einer Studie zu kardiovaskulären Ergebnissen, wobei die Entwicklungskosten zwischen den Unternehmen aufgeteilt werden -

- Alnylam und Roche werden Zilebesiran in den USA gemeinsam vermarkten, während Roche das Exklusivrecht für die Vermarktung von Zilebesiran außerhalb der USA erhält -

Alnylam hält am heutigen Montag, dem 24. Juli, um 08:00 Uhr US-Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz zur Diskussion über die Zusammenarbeit ab -

Alnylam Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: ALNY), das führende Unternehmen auf dem Gebiet der RNAi-Therapeutika, gab heute die Schließung einer strategischen Vereinbarung mit Roche über die Entwicklung und Vermarktung von Zilebesiran bekannt, dem RNAi-Prüftherapeutikum von Alnylam zur Behandlung von Bluthochdruck, das sich derzeit in Phase 2 der Entwicklung befindet. Die Partnerschaft ermöglicht die Umsetzung eines kühnen Entwicklungsplans mit dem Ziel, das Behandlungsparadigma bei Bluthochdruck weltweit zu durchbrechen und gleichzeitig die Alnylam-Strategie P5x25 voranzutreiben.

Roche bietet Alnylam die Vorteile eines hervorragenden Partners mit globaler Präsenz und einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Kommerzialisierung neuartiger Therapien auf komplexen Märkten. Roche verfügt nachweislich über umfassende Erfahrungen bei der Innovation und Vermarktung von Arzneimitteln. Dies könnte dazu führen, dass mit Zilebesiran mehr Patienten mit Bluthochdruck erreicht werden, einer Krankheit, von der weltweit mehr als 1,2 Milliarden Menschen betroffen sind.

"Wir freuen uns sehr, diese Zusammenarbeit bekannt geben zu können, denn sie verbindet die nachgewiesene Erfolgsbilanz von Alnylam im Bereich der RNAi-Therapeutika mit der globalen kommerziellen Präsenz, dem Engagement für Innovation und dem Wunsch von Roche, die Situation für Patienten mit schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu verbessern", sagte Yvonne Greenstreet MBChB, Chief Executive Officer von Alnylam. "Durch diese Zusammenarbeit können wir Zilebesiran nun auf robustere Weise entwickeln, so dass wir bei der Markteinführung über Ergebnisdaten zu kardiovaskulären Prozessen verfügen, um sicherzustellen, dass die Resultate nicht nur für die Gesundheitsbehörden, sondern auch für den Zugang und die klinische Praxis relevant sind, um letztlich so viele Patienten wie möglich zu erreichen."

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Alnylam und die Nutzung unserer starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, unserer Führungsposition in der Herz-Kreislauf-Diagnostik und unserer weltweiten kommerziellen Präsenz, um diese vielversprechende Therapie mit dem besten Potenzial für die Patienten weiterzuentwickeln und zur Verfügung zu stellen", sagte Teresa Graham, CEO von Roche Pharma. "Im Verlauf unserer Geschichte haben wir immer wieder neue Maßstäbe für die Behandlung unterschiedlicher Erkrankungen gesetzt. Wir sehen der Zusammenarbeit mit einem starken Partner wie Alnylam erwartungsvoll entgegen und versprechen uns davon einen bedeutenden Beitrag für Patienten mit Bluthochdruck und hohem kardiovaskulärem Risiko und möglicherweise auch für andere kardiovaskuläre Indikationen."

In einer Phase-1-Studie bewirkte Zilebesiran im Vergleich zu Placebo eine dosisabhängige Senkung des Serum-Angiotensinogens (Serum-AGT) und erreichte eine tonische Blutdruckkontrolle mit einer gleichmäßigen und dauerhaften Blutdrucksenkung über einen Zeitraum von 24 Stunden, die nach einer Einzeldosis von =200 mg bis zu sechs Monate anhielt. Zudem wies Zilebesiran ein akzeptables Sicherheitsprofil auf, das die Fortsetzung der klinischen Entwicklung unterstützt. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Zilebesiran werden im Rahmen des klinischen Phase-2-Programms KARDIA von Alnylam entweder als Monotherapie (KARDIA-1) oder in Kombination mit einem von drei zur Standardbehandlung eingesetzten blutdrucksenkenden Medikamenten (KARDIA-2) untersucht. Auf Basis der positiven Phase-1-Daten könnte Zilebesiran eine Best-in-Disease-Therapie sein und insbesondere Patienten mit Bluthochdruck und hohem kardiovaskulärem Risiko einen transformativen Nutzen bieten. Zilebesiran hat auch das Potenzial, die Therapietreue zu verbessern, da es möglicherweise nur zwei Mal im Jahr subkutan verabreicht werden muss. Außerdem könnte Zilebesiran bei weiteren potenziellen kardiovaskulären Indikationen mit hohem ungedecktem Bedarf wirksam sein.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung erhält Alnylam eine Vorauszahlung in Höhe von 310 Millionen US-Dollar in bar und hat Anspruch auf weitere beträchtliche kurzfristige Zahlungen, darunter Meilensteinzahlungen für die Entwicklung in den nächsten Jahren sowie Meilensteinzahlungen für die Zulassung und den Verkauf, die einen potenziellen Transaktionswert von bis zu 2,8 Milliarden US-Dollar haben. Überdies hat Alnylam Anspruch auf einen gleichen an Gewinnen in den USA, wo Alnylam und Roche Zilebesiran gemeinsam vermarkten werden. Roche erhielt das Exklusivrecht für die Vermarktung von Zilebesiran außerhalb der USA im Gegenzug zu Lizenzgebühren im niedrigen zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz von Zilebesiran außerhalb der USA. Alnylam ist überzeugt, dass diese Partnerschaft den Unternehmen die Möglichkeit geben wird, einen gemeinsamen Entwicklungsplan und ein gemeinsames Vermarktungskonzept zu verfolgen, die das Potenzial haben, den vollen Wert von Zilebesiran auszuschöpfen. Darüber hinaus wird Alnylam unter Beteiligung von Roche einen Plan für die gemeinsame klinische Entwicklung für die erste Indikation leiten, der eine Studie zu kardiovaskulären Ergebnissen umfasst, bevor für Zilebesiran die behördliche Zulassung beantragt wird, wobei die gesamten Entwicklungskosten zu 40% von Alnylam und zu 60% von Roche getragen werden. Die Entwicklung für weitere Indikationen könnte in Zukunft von Roche geleitet werden.

Über Zilebesiran

Zilebesiran ist ein subkutan verabreichtes RNAi-Therapeutikum, das auf Angiotensinogen (AGT) abzielt und sich in Phase 2 der klinischen Entwicklung zur Behandlung von Bluthochdruck in Patientenpopulationen mit hohem ungedecktem Bedarf befindet. AGT ist die am weitesten vorgelagerte Stufe des Renin-Angiotensin-Aldosteron-Systems (RAAS) einer Kaskade, die eine nachgewiesene Funktion bei der Regulierung des Blutdrucks (BP) hat und dessen Hemmung gut dokumentierte antihypertensive Wirkungen aufweist. Zilebesiran hemmt die AGT-Synthese in der Leber, was möglicherweise zu einer dauerhaften Verringerung des AGT-Proteins und letztlich des vasokonstriktorischen Angiotensin (Ang) II führt. Zilebesiran verwendet die Enhanced Stabilization Chemistry Plus (ESC+) GalNAc-Konjugat-Technologie, die eine subkutane Dosierung mit erhöhter Selektivität und einem breiten therapeutischen Index ermöglicht. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Zilebesiran wurde von der FDA, EMA oder einer anderen Gesundheitsbehörde noch nicht bestätigt oder geprüft.

Über Bluthochdruck

Bluthochdruck ist eine komplexe, multifaktorielle Erkrankung, die in den meisten wichtigen Leitlinien klinisch als systolischer Blutdruck (SBP) von mehr als 140 mmHg und/oder diastolischer Blutdruck (DBP) von mehr als 90 mmHg definiert ist, wenngleich auch in den AHA/ACC-Leitlinien ein niedrigerer SBP-Schwellenwert von über 130 mmHg bzw. ein niedrigerer DBP-Schwellenwert von mehr als 80 mmHg als Bluthochdruck definiert ist. Weltweit lebt mehr als eine Milliarde Menschen mit Bluthochdruck.1 Allein in den USA leiden etwa 47 Prozent der Erwachsenen an Bluthochdruck, und mehr als die Hälfte der Patienten, die Medikamente einnehmen, bleibt oberhalb des Blutdruck-Zielwerts. Trotz der Verfügbarkeit blutdrucksenkender Medikamente besteht nach wie vor ein erheblicher ungedeckter medizinischer Bedarf, vor allem angesichts der schlechten Adhärenzraten bei der täglichen Einnahme von Medikamenten zur täglichen Einnahme und täglicher Spitzen- und Tiefpunkteffekte, was zu einer uneinheitlichen Blutdruckkontrolle und einem erhöhten Risiko für Schlaganfall, Herzinfarkt und vorzeitigen Tod führt.2 Ein hoher ungedeckter Bedarf besteht insbesondere in Bereichen, in denen neuartige Ansätze zur Behandlung von Bluthochdruck zusätzliche Entwicklungsanstrengungen erfordern. Dazu gehören Patienten mit unzureichender Therapietreue, schwer zu behandelndem und resistenzbedingtem Bluthochdruck sowie Patienten mit hohem kardiovaskulärem Risiko.

Über RNAi

RNAi (RNA-Interferenz) ist ein natürlicher, zellulärer Prozess zur Stummschaltung von Genen ("Gene Silencing"), die derzeit einen der vielversprechendsten und am schnellsten voranschreitenden Grenzbereiche in Biologie und Arzneimittelentwicklung darstellt. Begrüßt wurde ihre Entdeckung als "bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch, der etwa einmal pro Dekade vorkommt". Im Jahr 2006 wurde die Entdeckung der RNA-Interferenz mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin gewürdigt. Durch Nutzung des natürlichen biologischen Prozesses der RNAi in unseren Zellen ist eine bedeutende neue Klasse von Medikamenten entstanden, die als RNAi-Therapeutika bekannt sind. Kleine eingreifende RNA (small interfering RNA, siRNA), die Moleküle, die die RNAi vermitteln und Bestandteil der therapeutischen RNAi-Plattform von Alnylam sind, funktionieren auf einer den heutigen Medikamenten vorgelagerten Ebene durch wirksame Stummschaltung der Messenger-RNA (mRNA) Vorläufer der Gene, die die krankheitsauslösenden Proteine kodieren und verhindern auf diese Weise deren Bildung. Es handelt sich hier um einen bahnbrechenden Ansatz mit dem Potenzial, die Versorgung von Patienten mit genetischen und anderen Erkrankungen grundlegend zu verändern.

Über Alnylam Pharmaceuticals

Alnylam Pharmaceuticals (Nasdaq: ALNY) ist führend bei der Umsetzung der RNA-Interferenz (RNAi) in eine völlig neue Klasse innovativer Arzneimittel mit dem Potenzial, das Leben von Menschen zu verändern, die an seltenen und weit verbreiteten Krankheiten mit ungedecktem medizinischem Bedarf leiden. Basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden, repräsentieren RNAi-Therapeutika einen starken, klinisch validierten Ansatz, der richtungweisende Therapeutika hervorbringt. Seit seiner Gründung im Jahr 2002 führt Alnylam die RNAi-Revolution an und arbeitet unermüdlich an der Verwirklichung seiner kühnen Vision, die von der Wissenschaft gebotenen Möglichkeiten Realität werden zu lassen. Zu den kommerziellen therapeutischen RNAi-Produkten von Alnylam gehören ONPATTRO (Patisiran), AMVUTTRA (Vutrisiran), GIVLAARI (Givosiran), OXLUMO (Lumasiran) und Leqvio (Inclisiran), das durch das Alnylam-Partnerunternehmen Novartis entwickelt und kommerzialisiert wird. Alnylam verfügt über eine umfangreiche Pipeline von Prüfpräparaten, darunter mehrere Produktkandidaten in der späten Entwicklungsphase. Alnylam verfolgt seine Strategie "Alnylam P5x25", die darauf abzielt, transfomative Medikamente sowohl für seltene als auch für verbreitete Krankheiten zu entwickeln, die Patienten auf der ganzen Welt zugute kommen, und setzt dabei auf nachhaltige Innovation und eine außergewöhnliche finanzielle Leistungsfähigkeit, was dem Unternehmen ein führendes Biotech-Profil verleiht.Alnylam hat seinen Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Weitere Informationen über unsere Belegschaft, Wissenschaft und Pipeline finden Sie unter www.alnylam.com. Folgen Sie uns auch auf Twitter unter @Alnylam sowie auf LinkedIn oder auf Instagram.

Hinweis von Alnylam zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten sind und sich auf die Erwartungen, Überzeugungen, Ziele, Pläne oder Aussichten von Alnylam beziehen, unter anderem auf die Erwartungen in Bezug auf das Bestreben von Alnylam, ein führendes Biotech-Unternehmen zu werden, sowie auf das geplante Erreichen der Strategie "Alnylam P5x25", die Beteiligung von Roche an der Entwicklung und Vermarktung von Zilebesiran, das Potenzial von Zilebesiran, das Behandlungsparadigma bei Bluthochdruck zu verändern, die Erwartungen von Alnylam hinsichtlich des Erhalts von Vorabzahlungen sowie des Erreichens potenzieller Entwicklungs-, Zulassungs- und Umsatzmeilensteine und Lizenzgebühren von Roche, die Fähigkeit von Alnylam, die Zulassung für neue kommerzielle Produkte oder zusätzliche Indikationen für seine bestehenden Produkte zu erhalten, sowie die prognostizierte kommerzielle und finanzielle Leistungsfähigkeit von Alnylam sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und künftigen Pläne können maßgeblich von den Darstellungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener erheblicher Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren, zu denen unter anderem die folgenden gehören: die direkten oder indirekten Auswirkungen der COVID-19-Pandemie oder einer künftigen Pandemie auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage von Alnylam sowie die Wirksamkeit oder zeitgerechte Abwicklung der Bestrebungen von Alnylam, die Auswirkungen der Pandemie einzudämmen; die Fähigkeit von Alnylam, seine Strategie "Alnylam P5x25" erfolgreich umzusetzen; die Fähigkeit von Alnylam, neue Arzneimittelkandidaten und Verabreichungsansätze zu entdecken und zu entwickeln und die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produktkandidaten erfolgreich nachzuweisen; die präklinischen und klinischen Ergebnisse der Alnylam-Produktkandidaten, einschließlich Patisiran und Vutrisiran; Maßnahmen oder Bescheide der Zulassungsbehörden und die Fähigkeit von Alnylam, die aufsichtsbehördliche Zulassung für seine Produktkandidaten, einschließlich Patisiran und Vutrisiran, zu erlangen oder aufrechtzuerhalten sowie eine günstige Preisgestaltung und Kostenübernahme; die erfolgreiche Markteinführung, Vermarktung und der Vertrieb der zugelassenen Produkte von Alnylam weltweit; Verzögerungen, Unterbrechungen oder Ausfälle in der Herstellung und Lieferung der Produktkandidaten oder vermarkteten Produkte von Alnylam; Verzögerungen oder Unterbrechungen bei der Lieferung von Ressourcen, die für die Fortführung der Forschungs- und Entwicklungsprogramme von Alnylam notwendig sind, einschließlich solcher, die sich aus jüngsten Störungen in der Lieferung nichtmenschlicher Primaten ergeben; die Erteilung und Aufrechterhaltung sowie der Schutz von Rechten an geistigem Eigentum; die Fähigkeit von Alnylam, die Indikation für ONPATTRO oder AMVUTTRA in Zukunft erfolgreich zu erweitern; die Fähigkeit von Alnylam, sein Wachstum und seine Betriebsaufwendungen durch disziplinierte Investitionen in den Geschäftsbetrieb zu handhaben und seine Fähigkeit, in Zukunft ein selbsttragendes Finanzprofil ohne die Notwendigkeit einer künftigen Eigenkapitalfinanzierung zu erreichen; die Fähigkeit von Alnylam, strategische Geschäftsallianzen aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von Alnylam von Dritten bei der Entwicklung und Vermarktung bestimmter Produkte, unter anderem von Roche, Novartis, Sanofi, Regeneron und Vir; der Ausgang von Rechtsstreitigkeiten; die potenziellen Auswirkungen einer laufenden staatlichen Untersuchung und das Risiko künftiger staatlicher Untersuchungen; unerwartete Ausgaben sowie die Risiken, die ausführlicher im Abschnitt "Risk Factors" dargelegt wurden, der zusammen mit dem Jahresbericht 2022 von Alnylam auf Formblatt 10-K bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, und die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten von Alnylam auf Formblatt 10-Q und in seinen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen aktualisiert werden. Darüber hinaus spiegeln alle zukunftsgerichteten Aussagen nur die Ansichten von Alnylam von heute wider und sollten nicht dahingehend interpretiert werden, dass sie die Ansichten des Unternehmens zu einem späteren Zeitpunkt wiedergeben. Außerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens lehnt Alnylam ausdrücklich jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen ab.

1Hypertension. Weltgesundheitsorganisation. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension. Veröffentlicht im September 2019. Letzter Zugriff im November 2021. 2Carey, R. M., Muntner, P., Bosworth, H. B., Whelton, P. K. (2018). Prevention and Control of Hypertension: JACC Health Promotion Series. Journal of the American College of Cardiology, 72(11), 1278-1293. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2018.07.008

