Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) ("Kenvue") hat angekündigt, heute eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") einzureichen. Diese Erklärung steht im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Johnson Johnson (NYSE: JNJ), bis zu 1.533.830.450 der Kenvue-Stammaktien in seinem Besitz, d. h. 80,1 der gesamten ausstehenden Kenvue-Stammaktien, gegen ausstehende Aktien von Johnson Johnson einzutauschen. Aktionäre von Johnson Johnson haben im Rahmen des Umtauschangebots die Möglichkeit, sämtliche ihrer Johnson Johnson-Stammaktien oder einen Teil davon gegen Kenvue-Stammaktien zu tauschen, sofern die Bedingungen des Angebots eingehalten werden

Johnson Johnson besitzt derzeit ca. 89,6 der gesamten ausstehenden Kenvue-Stammaktien. Falls das Umtauschangebot (einschließlich aller damit zusammenhängenden Transaktionen) durchgeführt wird, ist Johnson Johnson nicht mehr der Mehrheitsaktionär von Kenvue, und Kenvue agiert als separates und völlig unabhängiges Unternehmen.

"Dieser Vorgang ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Kenvue zu einem vollständig unabhängigen Unternehmen", erklärte Thibaut Mongon, Kenvue Chief Executive Officer und Director. "Als weltweit größtes, reines Unternehmen für Verbrauchergesundheit, gemessen am Umsatz, haben wir eine klare Vision, ein flexibles Betriebsmodell, starke Grundlagen und ein inspirierendes Ziel: den Menschen zu helfen, die außergewöhnliche Kraft der täglichen Pflege zu erkennen."

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung dar, ob Anleger an dem Tauschangebot teilnehmen sollten. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des unten genannten Prospekts.

Über Kenvue

Kenvue ist, am Umsatz gemessen, das weltweit größte reine Unternehmen für Verbrauchergesundheit. Unsere Kultmarken, darunter Aveeno®, BAND-AID® Markenpflaster, Johnson's®, Listerine®, Neutrogena® und Tylenol® können auf eine mehr als hundertjährige Tradition zurückblicken, basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und werden von Fachleuten des Gesundheitswesens aus aller Welt empfohlen. Wir von Kenvue sind von der außergewöhnlichen Wirksamkeit der täglichen Pflege für die Menschen überzeugt. Unsere Mitarbeitenden setzen sich Tag für Tag dafür ein, diese Wirksamkeit in die Hände der Verbraucher zu legen und sich einen Platz in ihren Herzen und Haushalten zu erobern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Aussagen über Johnson Johnson und Kenvue, bei denen es sich um zukunftsgerichtete Aussagen handelt. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen in Bezug auf die jeweiligen Geschäfte von Johnson Johnson und Kenvue, die Wirtschaft und andere zukünftige Bedingungen. Darüber hinaus können die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung Erklärungen über die erwarteten Auswirkungen des Umtauschangebots auf Johnson Johnson und Kenvue, den erwarteten Zeitplan und die Vorteile des Umtauschangebots, die erwarteten Finanzergebnisse von Johnson Johnson und Kenvue enthalten. Diese und alle anderen Aussagen in dieser Mitteilung stellen keine historischen Fakten dar.

Da sich zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie inhärenten Ungewissheiten, Risiken und Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen sind. Sie werden in den jeweiligen periodischen Berichten von Johnson Johnson und Kenvue, die von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht werden, in der unten genannten Registrierungserklärung, einschließlich des Prospekts, der einen Teil davon bildet, im Schedule TO und in anderen Dokumenten für Umtauschangebote, die von Johnson Johnson bzw. Kenvue bei der SEC eingereicht werden, ausführlicher beschrieben. Derartige Unwägbarkeiten, Risiken und Veränderungen der Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Johnson Johnson und Kenvue verpflichten sich nicht, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um späteren Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Den Investoren wird angeraten, diesen zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken

Weitere Informationen und wo diese zu finden sind

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und ist kein Angebot zum Verkauf oder Tausch, keine Aufforderung zum Kauf oder Tausch von Wertpapieren und keine Empfehlung dahingehend, dass sich Investoren an dem Tauschangebot beteiligen sollten. Falls das Umtauschangebot eingeleitet wird, reicht Kenvue bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die "Registrierungserklärung") ein, die einen Prospekt enthält. Es ist keineswegs sicher, dass Johnson Johnson das Umtauschangebot zu den in diesem Dokument beschriebenen Bedingungen oder überhaupt einleiten wird. Das Umtauschangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des Prospekts. Der Prospekt enthält wichtige Informationen über das Umtauschangebot, Johnson Johnson, Kenvue und damit zusammenhängende Angelegenheiten, und Johnson Johnson stellt den Inhabern von Johnson Johnson-Stammaktien den Verkaufsprospekt zu. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN NACHDRÜCKLICH AUFGEFORDERT, DEN PROSPEKT UND ALLE ANDEREN BEI DER SEC HINTERLEGTEN DOKUMENTE ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND UND BEVOR SIE EINE ANLAGEENTSCHEIDUNG TREFFEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN. Weder Johnson Johnson, Kenvue oder ihre jeweiligen Direktoren oder leitenden Angestellten oder die mit dem Umtauschangebot beauftragten Dealer Manager gibt eine Empfehlung darüber ab, ob Sie an dem Umtauschangebot teilnehmen sollten.

Johnson Johnson reicht bei der SEC einen "Schedule TO" ein, der wichtige Informationen über das Umtauschangebot enthalten wird.

Inhaber von Johnson Johnson-Stammaktien können Kopien des Prospekts, des Registration Statement, des Schedule TO und anderer zugehöriger Dokumente sowie alle anderen Informationen, die Johnson Johnson und Kenvue elektronisch bei der SEC einreichen, kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov. Aktionäre von Johnson Johnson-Stammaktien können auch eine Kopie des Prospekts über den entsprechenden Link auf http://www.JNJSeparation.com erhalten.

Johnson Johnson hat Georgeson LLC als Informationsstelle für das Umtauschangebot beauftragt. Wenn Sie Kopien des Tauschangebotsprospekts und der zugehörigen Dokumente erhalten möchten oder Fragen zu den Bedingungen des Tauschangebots oder zur Teilnahme haben, wenden Sie sich bitte an die Informationsstelle unter der Nummer 1-866-695-6074 (gebührenfrei für Aktionäre, Banken und Makler) oder +1-781-575-2137 (alle anderen Interessenten außerhalb der Vereinigten Staaten).

Contacts:

Investoren:

Tina Romani

Kenvue_IR@kenvue.com

Medien:

Melissa Witt

media@kenvue.com