Köln - Zum Start des "Barbie"- Kinofilms verzeichnet der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels (BVS) eine gesteigerte Nachfrage nach dem Spielwaren-Klassiker. "Der Barbie-Hype kurbelt die Nachfrage im Handel an", sagte Geschäftsführer Steffen Kahnt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Dienstagausgabe).



"Der Klassiker Barbie bekommt jetzt neuen Rückenwind." Spürbar ist das auch bei der schwedischen Modekette H&M. "Wir beobachten ein großes Interesse an dem Pink- und Barbiecore-Trend, insbesondere seit dem mit Spannung erwarteten Kinofilm, der kürzlich auch in Deutschland angelaufen ist", sagte eine Sprecherin dem RND. Alle Pink-Abstufungen seien unverzichtbarer Teil des Sommerlooks 2023.

