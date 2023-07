Als innovative Zusatzfunktion für den 3D-Bioplotter wurde die PrintRoll-Plattform entwickelt, um den 3D-Druck zylindrischer medizinischer Lösungen für Erwachsene und Kinder zu ermöglichen; dafür bietet er eine Reihe von Walzendurchmessern in Standard- oder kundenspezifischer Größe

Die PrintRoll-Plattform festigt weiter die Spitzenposition des 3D-Bioplotters auf dem Gebiet des Bioprinting. Weithin anerkannt als der weltweit erste handelsübliche Bioprinter 1 wird der 3D-Bioplotter seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich verbessert, was ihn zu einer bewährten Lösung macht, deren Einsatzbereich von der Forschung und Entwicklung bis zur Endfertigung von Teilen reicht

wird der 3D-Bioplotter seit mehr als 20 Jahren kontinuierlich verbessert, was ihn zu einer bewährten Lösung macht, deren Einsatzbereich von der Forschung und Entwicklung bis zur Endfertigung von Teilen reicht Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) hat dem in Chicago ansässigen Unternehmen Dimension Inx kürzlich die 510(k)-Zulassung für sein CMFlex erteilt, ein auf dem 3D-Bioplotter entwickeltes und hergestelltes Regenerations-Produkt für Knochentransplantatersatz.

Der 3D-Bioplotter ist in zwei Modellen erhältlich, einem für Entwickler und einem für Hersteller, und bietet modulare Funktionalität einschließlich acht verschiedener Druckköpfe, sodass die Nutzer ihren Drucker noch Jahre nach dem Kauf mit neuen Funktionen wie beispielsweise PrintRoll erweitern können

Zugleich ist der 3D-Bioplotter mit mehr als 2.490 Zitaten und 600 direkt mit dem System erstellten Forschungsarbeiten auch weltweit der am häufigsten zitierte und erforschte Bioprinter in wissenschaftlichen und medizinischen Fachzeitschriften mit Peer-Review

Desktop Health die vertrauenswürdige Marke für medizinischen 3D-Druck in Produktionsqualität von Desktop Metal, Inc. (NYSE: DM) gab heute einen Durchbruch im Bioprinting mit der Einführung von PrintRoll bekannt, einer innovativen rotierenden Bauplattform, die intelligente röhrenförmige Lösungen für die Gefäß-, Verdauungs-, Atmungs- und Fortpflanzungskanäle des Körpers auf dem 3D-Bioplotter herstellen kann, dem führenden System für Bioprinting.

Nicole Black, Ph.D., VP of Biomaterials and Innovation at Desktop Health, examines two tubular medical devices printed on the new 3D-Bioplotter® PrintRoll rotating build platform in medical-grade materials. PrintRoll is designed to enable new medical solutions for the body's thousands of miles of internal channels, such as vascular, digestive, and other systems. (Photo: Business Wire)

Der 3D-Bioplotter ist ein hochentwickelter 3D-Drucker auf Extrusionsbasis zur Verarbeitung von Flüssigkeiten, Schmelzen, Pasten, Gelen und anderen Materialien, einschließlich Zellen, durch eine Nadelspitze auf einem in der Schweiz hergestellten hochgenauen 3-Achsen-Portalsystem mit Temperatur-, Sterilitäts- und Formkontrollen. Der 3D-Bioplotter bietet acht Druckköpfe und den größten Temperaturbereich im Biodruck von 2 °C bis 500 °C (35,6 °F bis 932 °F) und ermöglicht so komplexe medizinische Teile aus mehreren Materialien.

Die Funktionserweiterung PrintRoll wird seit 2019 im Rahmen einer Zusammenarbeit mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz entwickelt, einer öffentlichen Forschungsuniversität in Mainz, Deutschland.

"Wir sind stolz, das erste Bioprinting-Tool anbieten zu können, das speziell für die Entwicklung medizinischer Lösungen für die tausende Kilometer langen Kanäle im menschlichen Körper entwickelt wurde", sagte Ric Fulop, Gründer und CEO von Desktop Metal. "Desktop Health hat sich zum Ziel gesetzt, 3D-Drucklösungen bereitzustellen, die das Leben von Patienten verbessern, und wir sind zuversichtlich, dass PrintRoll, das exklusiv auf dem 3D-Bioplotter angeboten wird, völlig neue regenerative Innovationen ermöglichen wird." Wir freuen uns darauf, zu sehen, was unsere Kunden als nächstes mit diesem hochinteressanten neuen Tool erschaffen werden."

Besuchen Sie TeamDM.com/3DBioplotterBrochure, um ein Video des PrintRoll in Aktion zu sehen und die neueste Broschüre über 3D-Bioplotter herunterzuladen, in der Experten für regenerative Medizin über mehr als 20 Jahre Innovationen am Bioprinter berichten.

So funktioniert PrintRoll

Die PrintRoll-Plattform wird an der modularen Bauplatte des 3D-Bioplotters befestigt und verfügt über einen motorbetriebenen Spanndorn mit federbelasteten, leicht austauschbaren Walzen unterschiedlicher Größe. Die Rotationsgeschwindigkeit wird durch die benutzerfreundliche Software des 3D-Bioplotters genau gesteuert.

Während sich die PrintRoll-Vorrichtung dreht, bewegt sich der Druckkopf hin und her und trägt Material in der gewünschten Struktur auf die Oberfläche auf. Beispielsweise härtet Polycaprolacton (PCL), ein biologisch abbaubarer Kunststoff medizinischer Qualität, der in vielen von der FDA zugelassenen Implantaten und Geräten verwendet wird, nach dem Drucken des geschmolzenen Materials schnell auf der Walze aus. Beim Bioprinting stellen Benutzer in der Regel eine Struktur oder ein Gerüst aus einem steifen oder flexiblen biokompatiblen Material her, das für die Reparatur und Integration mit Körperzellen konzipiert ist und in manchen Fällen nach einer gewissen Zeit abgebaut wird.

Die PrintRoll wird mit einer Walze vom Durchmesser 10 mm geliefert (auch erhältlich in den Größen 20 mm und 40 mm) mit der Lösungen für eine Vielzahl nach Alter und Geschlecht variierender menschlicher Kanäle entwickelt werden können. Die Standarddurchmesser entsprechen im Allgemeinen den Durchmessern der Oberschenkelarterie (~10 mm), der Luftröhre (~10-20 mm), des Eileiters (~5-15 mm), der Aorta (~25 mm), der Speiseröhre (~30 mm) und einer Reihe von Darmsegmenten (~40-100 mm).

Das PrintRoll-System unterstützt das Drucken hohler zylindrischer Strukturen bis zu einer Länge von 140 mm, abhängig vom verwendeten Druckkopf. Auch benutzerdefinierte Größen können verfügbar sein.

"Bisher war die Herstellung dünnwandiger zylindrischer Teile mit komplex strukturierten Wänden bei Verwendung regenerativer Materialien wie Hydrogel eine Herausforderung", sagte Nicole Black, Ph.D., VP of Biomaterials and Innovation bei Desktop Health. "Mit der PrintRoll werden Materialien direkt auf einem Substrat gestaltet, das sich dreht, während sich auch der Druckkopf bewegt, so dass die aufgetragenen Schichten gestützt werden und so die Palette der Materialien erweitert wird, die in diesen wichtigen Strukturen in 3D gedruckt werden können. Nach dem Drucken können die Teile von der PrintRoll entfernt werden, um die hochaufgelösten und reproduzierbaren Teile zu erhalten, die Kunden vom 3D-Bioplotter gewohnt sind."

Die PrintRoll wird mit einer Bibliothek von Wabendesigns und Standarddruckparametern für gängige Materialien geliefert. Die PrintRoll-Plattform, die mit 3D-Bioplotter-Modellen der 4. Generation kompatibel ist, kann ab sofort vorbestellt werden der Versand wird für das vierte Quartal erwartet. Weitere Informationen erhalten Sie von Desktop Health unter: TeamDM.com/3DBioplotterMoreInfo

3D-Bioplotter® ist weiterhin Vorreiter im Bioprinting

PrintRoll setzt die lange Geschichte der Bioprinting-Innovationen auf dem weltweit am besten erforschten Bioprinting-System fort, wie in der letzten 3D-Bioplotter-Broschüre ausführlich dargestellt.

Diese Tradition wird auch mit CMFlex fortgesetzt dem ersten 3D-gedruckten regenerativen Knochentransplantatersatz-Produkt mit FDA-Zulassung und der ersten Zulassung dieser Art, die auf einer Herstellung auf dem 3D-Bioplotter basiert. CMFlex wurde von Dimension Inx entwickelt und ist ein einfach zu verwendendes flexibles Knochentransplantatprodukt, das auf dem Hersteller-Modell eines 3D-Bioplotters in 3D gedruckt wird. Dieses neue Produkt ist eine Alternative zu einem Autotransplantat, bei dem ein Arzt mithilfe eines chirurgischen Eingriffs Knochen aus einem Bereich des Körpers des Patienten entnimmt, um einen beschädigten oder erkrankten Knochen an anderer Stelle im Körper zu reparieren.

"Die kürzlich von Dimension Inx für sein CMFlex erreichte FDA-Zulassung ist ein Durchbruch für den Bereich der additiven, regenerativen Medizin ein Durchbruch, der die Robustheit des 3D-Bioplotters verdeutlicht", sagte Lou Azzarra, Präsident von Desktop Health. "Kommerzielle Meilensteine wie dieser kosten häufig viele Jahre Arbeit, und wir gratulieren dem gesamten Team von Dimension Inx zu diesem Erfolg."

Besuchen Sie TeamDM.com/3DBioplotterBrochure, um unsere neueste Broschüre herunterzuladen, in der detailliert beschrieben wird, wie Dimension Inx sein CMFlex für die Vermarktung entwickelt hat.

Über Desktop Metal

Desktop Metal (NYSE:DM) bringt Additive Manufacturing 2.0 voran, eine neue Ära der bedarfsorientierten, digitalen Massenproduktion von Industrie-, Medizin- und Konsumgütern. Unsere innovativen 3D-Drucker, Materialien und Software liefern die Geschwindigkeit, den Preis und die Produktqualität, die für diese Transformation erforderlich sind. Wir sind die ursprünglichen Erfinder und Weltmarktführer der 3D-Druckverfahren, von denen wir glauben, dass sie diesen Wandel beschleunigen werden: Bindemittelstrahl-Drucker und digitale Lichtverarbeitung. Heute drucken unsere Systeme Metall, Polymere, Sand und andere Keramikstoffe wie auch Schaumstoff und recyceltes Holz. Hersteller nutzen unsere Technologie weltweit, um Zeit und Geld zu sparen, Abfall zu reduzieren, die Flexibilität zu erhöhen und Designs zu entwickeln, um die schwierigsten Probleme der Welt zu lösen und Innovationen zu ermöglichen, die früher nicht möglich waren. Weitere Informationen über Desktop Metal und unsere TeamDM-Marken finden Sie unter www.desktopmetal.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Bundesgesetze über Wertpapiere. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an den Begriffen "glauben", "projizieren", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "beabsichtigen", "Strategie", "Zukunft", "Gelegenheit", "planen", "können", "sollten", "werden", "würden", "werden sein", "fortsetzen", "werden wahrscheinlich resultieren" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Projektionen und sonstige Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen beruhen und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument abweichen, unter anderem im Hinblick auf die Risiken und Unwägbarkeiten, die in den von Desktop Metal, Inc. bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum ihrer Veröffentlichung. Die Leser werden nachdrücklich darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und Desktop Metal, Inc. übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

1"Daher könnte der 3D-Bioplotter®, der zellbeladenes Bioprinting ermöglichte, als der erste kommerzielle 3D-Biodrucker der Welt betrachtet werden." Gu Z, Fu J, Lin H, He Y. Entwicklung des 3D-Biodrucks: Von Druckmethoden zu biomedizinischen Anwendungen. Asiatische J Pharm Sci. 2020 Sep;15(5):529-557. doi: 10.1016/j.ajps.2019.11.003. Epub 2019 Dec 17. PMID: 33193859; PMCID: PMC7610207. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7610207/

