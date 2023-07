OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu den Brände auf Rhodos:

"Die Brände auf Rhodos sollten eine Warnung auf vielen Ebenen sein: Angefangen mit der persönlichen Urlaubsplanung. Das Auswärtige Amt sollte in seinen Reisewarnungen verstärkt Waldbrandgefahr als Aspekt mit aufnehmen. Womöglich wäre dadurch der einen oder anderen Familie eine Urlaubskatastrophe erspart geblieben. Außerdem wird es Zeit, dass auch in Deutschland mehr für die Anpassung an den Klimawandel getan wird. Trockenes Holz als brennbares Material gibt es nämlich auch hier genug. Bei dem ganzen Gerede über Klimaschutz vergessen viele Politiker, dass wir uns längst mit den Folgen der Erderwärmung herumschlagen müssen. Viele Landkreise in Deutschland sind darauf noch nicht eingestellt."/yyzz/DP/he