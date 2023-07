HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung' zu Israel:

"Die Gefahr liegt auf der Hand: Wenn eine Regierung ihre obersten Richter im Alleingang ernennen kann, wenn ihre Mehrheit im Parlament unliebsame Gerichtsurteile aufheben kann, wenn Korruption nur noch dann strafbar ist, insofern sie von Mitgliedern der Opposition ausgeübt wird, dann gerät das gesamte gesellschaftliche Gefüge auseinander. So sieht es der Generalstaatsanwalt, so sieht es der Oppositionsführer, so sehen es Teile des Militärs. Aber Netanjahu war entweder nicht bereit oder politisch nicht (mehr) entscheidungsstark genug, um den Ungeist der Autokratie in der Flasche zu belassen. Mit seinem kompromisslosen Vorgehen beschädigt er die die Demokratie in Israel - übrigens der einzigem in Nahost."/yyzz/DP/he